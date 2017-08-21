أعلنت البحرية الأميركية عن فقدان 10 من بحارة المدمرة “يو إس إس جون إس. ماكين” وإصابة 5 آخرين بجروح، إثر اصطدام المدمرة الأميركية بناقلة نفط شرق سنغافورة.

وقالت البحرية الأمريكية في بيان لها، إن “هناك حاليا 10 بحارة مفقودين و5 مصابين بجروح”، إثر حادث الاصطدام الذي وقع بين المدمرة القاذفة للصواريخ وناقلة النفط “ألنيك إم سي”، أثناء إبحارهما فجر الاثنين شرق مضيقي ملقة وسنغافورة.

وتم الإبلاغ عن وقوع الحادث فجر اليوم عندما كانت المدمرة في طريقها إلى ميناء سنغافورة للقيام بزيارة روتينية.

ويأتي هذا الحادث بعد شهرين من حادث اصطدام مماثل وقع في 17 يونيو/حزيران الماضي قبالة سواحل اليابان بين المدمرة الأميركية “أس فيتزجيرالد” وناقلة حاويات ترفع علم الفلبين، مما أدى لمقتل سبعة من بحارتها وإصابتها بأضرار جسيمة.