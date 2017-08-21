اعتبر الإعلامي الفلسطيني والمذيع بقناة “الجزيرة” جمال ريان اعتراف المستشار بالديوان الملكي السعودي، سعود القحطاني بأن “آل سعود” هم من قاموا باغتيال “طلال الرشيد” في الجزائر عام 2003، يفتح أبوابا خطيرة على المملكة هي في غنى عنها، مستنكرا بأن يكون أمثال “القحطاني” مستشارين، مؤكدا بأن الأمير محمد بن سلمان بحاجة لبطانة صالحة وحكيمة من أمثال “جمال خاشقجي”.

وقال “ريان” في تدوينات له عبر حسابه بموقع التدوين المصغر “تويتر” رصدتها “وطن” مرفقا بها رد الاكاديمية السعودية المعارضة مضاوي الرشيد على الاعتراف باغتيال قريبها طلال الرشيد من قبل “آل سعود”:”الله يستر على #السعودية:المستشار سعود القحطاني فالت العقال تمادى بفتح أبواب خطيرة السعودية في غنى عنها،اين هم حكماء السعودية من هذا المستشار”.

الله يستر على #السعودية:المستشار سعود القحطاني فالت العقال تمادى بفتح أبواب خطيرة السعودية في غنى عنها،اين هم حكماء السعودية من هذا المستشار pic.twitter.com/pzr9IcZiXb — جمال ريان (@jamalrayyan) August 21, 2017

وأضاف في تغريدة أخرى: “قولوا عني مرتزق وما تشاؤون ، أقول لكم الحقيقة والرزق من عند الله : القحطاني يفتح أبوابا خطيرة جدا السعودية في غنى عنها، اللهم احفظ #السعودية”.

قولوا عني مرتزق وما تشاؤون ، أقول لكم الحقيقة والرزق من عند الله : القحطاني يفتح أبوابا خطيرة جدا السعودية في غنى عنها، اللهم احفظ #السعودية — جمال ريان (@jamalrayyan) August 21, 2017

واكد “ريان” على أن “#السعودية بحاجة الى اعادة بناء مؤسسات الدولة من جديد،ويمكنها الاستفادة من التجربة القطرية،القحطاني يقودها في الاتجاه المعاكس”.

أقول الحقيقة: #السعودية بحاجة الى اعادة بناء مؤسسات الدولة من جديد،ويمكنها الاستفادة من التجربة القطرية،القحطاني يقودها في الاتجاه المعاكس — جمال ريان (@jamalrayyan) August 21, 2017

وشدد على أن “الاولويات والهموم الداخلية وتحدياتها في #السعودية اهم ملايين المرات من قضايا جانبية يفتحها القحطاني ،السعودية بحاجة لعقلاء أمثال جمال خاشقجي”.

الاولويات والهموم الداخلية وتحدياتها في #السعودية اهم ملايين المرات من قضايا جانبية يفتحها القحطاني ،السعودية بحاجة لعقلاء أمثال جمال خاشقجي — جمال ريان (@jamalrayyan) August 21, 2017

وأشار إلى أن “#السعودية يمكنها النهوض والتقدم وبناء مؤسساتها الداخلية بقيادة أ.م.ب.س اذا ما احاطت به بطانة وقيادات حكيمة وعاقلة بعيدا عن أمثال القحطاني”.

#السعودية يمكنها النهوض والتقدم وبناء مؤسساتها الداخلية بقيادة أ.م.ب.س اذا ما احاطت به بطانة وقيادات حكيمة وعاقلة بعيدا عن أمثال القحطاني — جمال ريان (@jamalrayyan) August 21, 2017

واختتم “ريان” تدويناته قائلا: “#السعودية عضو في مجموعة العشرين،لا يليق بها التفحيط والبلطجة السياسية التي يمارسها القحطاني امام العالم،نجاح م.ب.س منوط ببطانة تليق بمكانتها”.

#السعودية عضو في مجموعة العشرين،لا يليق بها التفحيط والبلطجة السياسية التي يمارسها القحطاني امام العالم،نجاح م.ب.س منوط ببطانة تليق بمكانتها — جمال ريان (@jamalrayyan) August 21, 2017

وكان “القحطاني” قد اعترف بمسؤولية “آل سعود” عن اغتيال الشاعر الأمير طلال عبد العزيز الرشيد في الجزائر عام 2003.

وقال “القحطاني” في تدوينة له عبر حسابه بموقع التدوين المصغر “تويتر” رصدتها “وطن” قبل أن يعود ويحذفها ويتداولها الناشطون على نطاق كبير: “لمن يحاول أن يصطاد في الماء العكر أود أن أذكر بأن آل سعود جعلوا الجنازة جنازتان جنازة في روضة مهنا وجنازة في الجزائر”.