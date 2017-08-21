أكد الكاتب القطري المعروف “عبدالله العذبة”، رئيس تحرير جريدة “العرب القطرية”، أن حصار قطر رغم ضرره كان بمثابة حصانة للبلاد ويجب أن تكون الدولة جاهزة ومستعدة لمثل هذه الأمور.. حسب قوله

وقال “العذبة” في حوار له بـ”تلفزيون قطر”:” أعتقد أن ما حدث نوع من الحصانة ويجب أن نكون جاهزين دائما، ونعترف بأننا لم نستفد كثيرا من أزمة سحب ولم نتعلم من أزمة سحب السفراء في 2014 .. نعم الحكومة قامت ببعض المجهودات ولكن الحقيقة يجب أن نراجع أنفسنا وألا نقع في هذه الأخطاء مرة أخرى”.

واستشهد “العذبة” للدلالة على حديثه بكلمات لأمير قطر قائلا:” وكما قال الأمير الشيخ تميم بن حمد: رب ضارة نافعة وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خيرا لكم، كل هذه الأمور تجعلنا نفكر بجدية في احتمال تكرار ما يحدث في 2017 أنه ربما يتكرر في 2019 لأننا ايضا لنا عظة في 1996″.

واختتم “العذبة” حديثه قائلا:” يبدو أننا مقبلين على تكوين دولة بمفهوم مختلف وظهر ذلك جليا عندما فتحنا هذه الطرق التجارية وخسر الأشقاء تعاملهم المباشر مع دولة قطر”.

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