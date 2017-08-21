الملك سلمان مع عدد من المشايخ

نشر المعارض السعودي المعروف غانم الدوسري، مقطعا مصورا لشخص (لم يحدد هويته) يبعث برسالة نارية للملك سلمان وآل سعود مفادها أن سياستهم هذه ستنتهي بانفجار شعبي لن يستطيعوا الوقوف في وجه.

ويقول المواطن في “الفيديو” الذي تم تداوله على نطاق واسع وسبب جدلا كبيرا:”بخصوص قرار الملك سلمان تكفله بالحجاج القطريين أقول له حجاج قطر ما هم ناقصين نفقة بيكرمهم تميم المجد، أكرم شعبك أنت اللي نصه تحت خط الفقر و 65% منهم لا يملكون سكن خاص”

وتابع ساخرا:”وابنك حمودي صاحب القرارات الطائشة والمتهورة وصاحب الرؤية العمياء .. لغيتم الابتعاث والقروض والعلوات .. فرضتم رسوم والضرائب على المواطنين” .

واختتم حديثه مهددا:”لو استمريتم على هذا الوضع يا ال سعود ياللي اكلتوا الأخضر واليابس وأكلتم حقوق المواطنين سينفجر الشعب في وجهكم .. كثرة الضغط تولد الانفجار” وفقا لنص حديثه.

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