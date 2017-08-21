تداول ناشطون سعوديون عبر موقع التدوين المصغر “تويتر” مقطع فيديو يكشف لحظة تكريم قائد عسكري سعودي لأحد الجنود المحاربين بالحد الجنوبي في مواجهة الحوثيين، بعد أن بعد أن عرض حياته لخطر محكم وتمكن من إنقاذ زملاءه.

ووفقا للفيديو المتداول الذي رصدته “وطن”، فقد تم مكافأة الجندي بشهادة تقدير ومبلغ 2000 ريال مع التنبيه بإلغاء الجزاءات الواقعة عليه من قائد وحدته.

– مكافأة فوز المنتخب على تايلند

(100 ألف ريال لكل لاعب)

– جندي ضحّى بنفسه وأنقذ زملاءه من الموت

(مكافأة 2,000 ريال)!

.

مهزلة ما بعدها مهزلة! pic.twitter.com/c5Tsgb3rmZ — تركي الشلهوب (@Turkeyshalhoub) August 21, 2017

وكان الاتحاد السعودي لكرة القدم قد قدم للاعبي المنتخب بعد الفوز على منتخب العراق في التصفيات الآسيوية المؤهلة لمونديال روسيا 2018 100 ألف ريال لكل لاعب.

يذكر أن لاعبي المنتخب السعودي كانوا قد تسلموا مكافأة فوز الأخضر على نظيره التايلاندي بمعدل 50 ألف ريال لكل لاعب، قبل مباراة الأخضر مع العراق، في آذار/مارس الماضي.