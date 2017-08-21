تداول ناشطون سعوديون عبر موقع التدوين المصغر “” مقطع فيديو يكشف لحظة تكريم قائد عسكري سعودي لأحد الجنود المحاربين بالحد الجنوبي في مواجهة الحوثيين، بعد أن بعد أن عرض حياته لخطر محكم وتمكن من إنقاذ زملاءه.

 

ووفقا للفيديو المتداول الذي رصدته “وطن”، فقد تم الجندي بشهادة تقدير ومبلغ 2000 ريال مع التنبيه بإلغاء الجزاءات الواقعة عليه من قائد وحدته.

وكان قد قدم للاعبي المنتخب بعد الفوز على منتخب العراق في التصفيات الآسيوية المؤهلة لمونديال روسيا 2018 100 ألف ريال لكل لاعب.

 

يذكر أن كانوا قد تسلموا مكافأة فوز الأخضر على نظيره التايلاندي بمعدل 50 ألف ريال لكل لاعب، قبل مباراة الأخضر مع العراق، في آذار/مارس الماضي.