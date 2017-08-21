ضبط مجموعة من المواطنين من إقليم “أزيلال” المغربية، إماماً، متلبسًا بممارسة الجنس مع سيدة متزوجة، حيث قاموا بتجريده من ملابسه واعتدوا عليه.

وجرّد المعتدون، الإمام، من ثيابه، باستثناء ملابسه الداخلية، وقاموا بتكبيل يديه، وأجبروه على النظر إلى عدسة أحد الهواتف الجوالة التي وثقت الحادثة.بحسب موقع “اليوم 24”

وقال شخص، قام بالتعليق في الفيديو، إن الشخص الموقوف تمّ ضبطه متلبسًا بممارسة الجنس، وتمت مراقبة تحركاته من قبل سكان المنطقة ليتضح أنه اعتاد على ممارسة الرذيلة في أوقات الليل، حيث بلغ عدد النسوة اللواتي مارس معهن الجنس، 7 نساء، بحسب مصادر محلية.