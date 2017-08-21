في سقطة جديدة لشيوخ السلطان، تعمد الداعية السعودي محمد العريفي حذف “تركيا” رافضا الإشارة إليها خلال استعراضه لقصة رجل مسن وفقير من دولة غانا تم تداولها بكثافة على مواقع التواصل الاجتماعي، مما أثار حالة من الغضب والاستياء لدى متابعيه.

وتعود القصة إلى تداول صورة لرجل فقير من غانا وهو يحمل طائرة بدون طيار تابعة لقناة تركية كانت تعد تقريرا وثائقيا عن تلك المنطقة وكيف أخبر الرجل الفريق التركي برغبته في الذهاب للحج.

وكان الرجل المسن قد سأل فريق الإعداد ضاحكا بالقول: هل لديكم طائرة حجمها أكبر منها تستطيع أن تأخذني إلى مكة لأحج ؟؟”.

وبعد عودة الفريق لتركيا أخبر فريق العمل أصدقائهم بقصة الصورة، فما كان من ضابط يعمل بوزارة الداخلية التركية إلا وان يتصل بالسفارة التركية في “غانا” ويطلب منهم البحث عن الرجل ليتنازل له عن منحته في الحج ويذهب مكانه.

وذاع صيت الرجل المسن حتى وصل الامر الى وزير الخارجية التركي “جاويش اوغلو” الذي اتصل بالسفارة وكلفها بالبحث عن الرجل والإتيان به لتحقيق حلمه، وهو ما تم حيث قام بزيارة تركيا قبل توجهه للأراضي الحجازية.

الغريب ان الداعية “العريفي” تناول القصة عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك” دون أن يشير إلى أن الدولة التي أرسلت الحاج هي “تركيا” واكتفى بقول دولة مسلمة.