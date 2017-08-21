تداول نشطاء موقع التدوين المصغر “تويتر”، مقطعا مصورا كشف عن معلومات جديدة وحقائق كارثية عن سعود القحطاني المستشار بالديوان الملكي السعودي، والمسؤول المباشر عن إدارة لجان إلكترونية لمساندة دول الحصار عبر الفضاء الإلكتروني، بدعم كبير وإشراف مباشر من شيطان الإمارات محمد ابن زايد.

“سعود القحطاني” شبيح في الديوان الملكي السعودي عين مستشارا في الديوان الملكي برتبة وزير، تولى إدارة الحملات الإعلامية التي تهدف إلى تلميع صورة محمد بن سلمان.

وكشف التقرير أن “القحطاني” أطلق سلسلة من الفبركات ضد ولي العهد السابق محمد بن نايف منها اتهامه بإدمان المخدرات، كما برز دوره في الهجمة الإعلامية على قطر بالتعاون مع وسائل إعلام تابعة لمحمد ابن زايد.

ويقود “القحطاني” جيش ضخم من المغردين يستخدمهم في التحريض والإساءات.

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