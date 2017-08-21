قال السياسي القطري والكاتب المعروف صادق العماري، إنه ليس بغريب على الإمارات أن تحذر إسبانيا من قيام قطر ببناء مساجد هناك، لأن الإمارات تحارب الإسلام علانية ولا تخفي هذا.

وأضاف “العماري” في لقاء له بـ”تلفزيون قطر”:” الإمارات لا تخفي هذا الأمر فهي تحارب الإسلام علنا سواء كان دين أو كمذهب أو كإسلام سياسي، فهي لا تريد أن يكون الإسلام مسيطر على الفكر أو الناس أو على السياسة، لذلك ليس من المستغرب أن تحذر صحف الإمارات من بناء قطر مساجد لخدمة المسلمين في إسبانيا”

وتابع:” عندما تقوم قطر ببناء مثل هذه المساجد فهي تقوم باحتضان الجاليات المسلمة في مكان واحد وتقوم بتوعية هذه الجاليات لتصحيح الدين وإبعادهم عن بؤر التطرف لأن التطرف ينشأ عندما لا تجد بيئة إسلامية تعرفك دينك بطريقة صحيحة”.

وأوردت صحيفة “الإتحاد” الإماراتية، خبراً مسموماً مفاده التحذير مما أسمته “مخطط قطري لبناء 150 مسجداً في إسبانيا” مدعية ان الاستخبارات تخشى تغلل تنظيم “داعش”. وفق مزاعم الصحيفة

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