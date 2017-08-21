تسببت حلقة ساخرة للكوميديان المصري المعروف يوسف حسين، في غضب واسع من قبل السياسي الإماراتي الدكتور خالد القاسمي الباحث في شؤون الخليج والجزيرة العربية‎، والذي توعد برفع دعوى قضائية ضده وضد “تلفزيون العربي” الراعي للبرنامج.

وقال “القاسمي” في تغريدة دونها عبر نافذته الخاصة بـ”تويتر” :”يخبروني قبل قليل من مصر أن قناة dmc المصرية بصدد رفع دعوى على قناة العربي في لندن التابعة لعزمي بشارة والتى فربكت حواري مع الرئيس السيسي”.. حسب زعمه.

يخبروني قبل قليل من مصر أن قناة dmc المصرية بصدد رفع دعوى على قناة العربي في لندن التابعة لعزمي بشارة والتى فربكت حواري مع الرئيس السيسي — د. خالد القاسمي (@alqassimi5) August 20, 2017

وأضاف:”يمكن أسافر مصر للتشاور في المبلغ الذي سنرفعه في الدعوى كتعويض ضد قناة العربي، المسألة فيها حقوق نشر وحقوق بث دون إذن من القناة صاحبة الحوار أما التزوير فهذه قضية أخرى ، إخواننا المصريين ما إن شاءالله ما يفوتهم شي”

يمكن أسافر مصر للتشاور في المبلغ الذي سنرفعه في الدعوى كتعويض ضد قناة العربي — د. خالد القاسمي (@alqassimi5) August 20, 2017

المسألة فيها حقوق نشر وحقوق بث دون إذن من القناة صاحبة الحوار أما التزوير فهذه قضية أخرى ، إخواننا المصريين ما إن شاءالله ما يفوتهم شي — د. خالد القاسمي (@alqassimi5) August 20, 2017

وفي مداخلة له مع “تلفزيون العربي” عبر برنامج “شبابيك” رد الكوميديان المصري يوسف حسين على اتهامات خالد القاسمي بشأن فبركة مقطع له مع #السيسي، والتهديد برفع دعوى قضائية ضده، مشيرا أن “القاسمي” نشأة في بيئة منغلقة بالإمارات ولا يعرف معنى “الرأي والرأي الآخر”.

وطلب “الحسيني” ساخرا من “القاسمي” بتكرار ظهوره عبر الإعلام المصري حتى يكون مادة لبرنامجه الساخر.

شاهد..