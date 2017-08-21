تسببت حلقة ساخرة للكوميديان المصري المعروف ، في غضب واسع من قبل السياسي الإماراتي الدكتور الباحث في شؤون الخليج والجزيرة العربية‎، والذي توعد برفع دعوى قضائية ضده وضد “تلفزيون العربي” الراعي للبرنامج.

 

وقال “القاسمي” في تغريدة دونها عبر نافذته الخاصة بـ”تويتر” :”يخبروني قبل قليل من أن قناة dmc المصرية بصدد رفع دعوى على قناة العربي في لندن التابعة لعزمي بشارة والتى فربكت حواري مع الرئيس السيسي”.. حسب زعمه.

 

وأضاف:”يمكن أسافر مصر للتشاور في المبلغ الذي سنرفعه في الدعوى كتعويض ضد قناة العربي، المسألة فيها حقوق نشر وحقوق بث دون إذن من القناة صاحبة الحوار أما التزوير فهذه قضية أخرى ، إخواننا المصريين ما إن شاءالله ما يفوتهم شي”

 

وفي مداخلة له مع “تلفزيون العربي” عبر برنامج “شبابيك” رد الكوميديان المصري يوسف حسين على اتهامات خالد القاسمي بشأن فبركة مقطع له مع #السيسي، والتهديد برفع دعوى قضائية ضده، مشيرا أن “القاسمي” نشأة في بيئة منغلقة بالإمارات ولا يعرف معنى “الرأي والرأي الآخر”.

 

وطلب “الحسيني” ساخرا من “القاسمي” بتكرار ظهوره عبر الإعلام المصري حتى يكون مادة لبرنامجه الساخر.

 

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