نشرت صفحة “تراث السلط” الأردنية على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك” مجموعة من الصور تعكس حالة الاوضاع السيئة التي يعاني منها الحجاج الاردنيين في منطقة “المدورة” على الجانب السعودي من الحدود المشتركة بين البلدين.

وقالت الصفحة في تدوينة لها رصدتها “وطن”: اشتكى مجموعة من الحجاج الأردنيين، من تأخر دخولهم إلى الحدود السعودية (المدورة) منذ أكثر من 24 ساعة، وذلك بسبب الاجراءات التي تقوم بها السلطات السعودية على الحافلات الأردنية”.

ونقلت عن الحجاج في اتصال هاتفي أجراه المسؤولين عن الصفحة “أن هنالك 35 حافلة تقل حجاج أردنيين مكدسة على الجانب السعودي من حدود المدورة منذ ساعات مساء يوم السبت ، وذلك جراء بطئ الاجراءات الحدودية والرسمية من قبل السلطات السعودية” .

من جهة أخرى ، أكدت مصادر محلية أردنية في حدود المدورة، ان الخلل الذي حدث في حافلات الحج وتكدسها منذ يوم السبت ، تمثل في اجراءات وزارة الاوقاف الخاطئة ، والتي كان أبرزها تفويج العشرات من حافلات الحج الاردنية في ذات التوقيت ، الامر الذي يعني وصولها الى حدود المدورة في ذات التوقيت ايضاً، وهو الامر الذي تسبب لدى الجانب السعودي في حدوث بطئ كبير لانهاء الاجراءات الرسمية “الروتينية” لدخول الحجاج وإكمال مسيرهم .