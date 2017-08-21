علي بن عبدالله بن علي بن عبدالله بن جاسم

أكّد “علي” نجل الشيخ القطري عبد الله بن علي آل ثاني، دعمه وتأييده وولاءه لأمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، وذلك في أعقاب عودته الى الدّوحة.

ونشر “علي” على حسابه الرسميّ في “تويتر” مقطع فيديو بايع فيه أمير قطر الشيخ تميم بن حمد، وعنونه بعبارة موجّهة لدول الحصار قال فيها: “#بيعتي_لتميم .. أنتم فعلكم تالي الليل واحنا افعالنا في وضح النقا ..”.

#بيعتي_لتميم أنتم فعلكم تالي الليل واحنا افعالنا في وضح النقا .. pic.twitter.com/qLQEKTL8aG — A.A.A.AlThani (@AAA_Althanii) August 21, 2017

وقال “علي” في الفيديو: “اللهم ادخلني مدخل صدق واخرجني مخرج صدق .. سيدي تميم بن حمد: أنتَ اميرنا وأخونا وابن عمّنا واحنا درعك وعصاك اللي ما تعصاك .. أخوك علي بن عبدالله بن علي بن عبدالله بن جاسم”.

وكان وجّه “علي” صفعة قوية للكتائب الإلكترونية التابعة للمستشار في الديوان الملكي السعودي سعود القحطاني، بعد زعمها بأنه رهن الإقامة الجبرية من قبل النظام القطري، وذلك على إثر تأكيده على بيعته لأمير قطر وأن الحساب الموثق الذي ظهر على “تويتر” باسم والده مؤخرا لا يمثله.

وقال “علي” في تدوينات له عبر حسابه بموقع التدوين المصغر “تويتر” رصدتها “وطن” مقرنا بها الدلائل: “للي يقولون انه انا تحت الاقامة الجبرية وأن تصريحاتي تحت ضغط.. هذا انا من الطياره وراجه الدوحة وهلي وعزوتي جعل ربي م يخليني منهم..رغم صعوبة الحجوزات إلا أنني قررت الرجوع مهما كانت الظروف”.