أنفقت سيدة أمريكية حوالي 60،000 دولار، مقابل إجراء عمليات تجميل، لتقترب من شكل “إيفانكا”، ابنة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.

تيفاني تايلور أجرت 13 مشرطاً وعملية جراحية في أقل من سنة، كي تقترب ملامحها من ملامح إيفانكا الجميلة.وقالت: “أنا أحب ملامح إيفانكا ترامب الكلاسيكية”.

و”تايلور” أم لثلاثة أطفال، أجرت عمليات تجميل في ثدييْها، وأنفها وعينيْها، وخدودها، لجعلها شبيهة بتلك التي تملكها ايفانكا.

إلا أن تيفاني المعدلة والتي تقول إنها تحتاج للمزيد من العمليات بعد، اعترفت بحسب ما نقلت عنها وسائل إعلام أميركية، أنها أجرت كل تلك العمليات الجراحية بعد انفصالها عن زوجها بعد عشر سنوات من العشرة.