شنت في قناة ” الحدث اليوم” هجوما عنيفا على الدولة التونسية مشيرة بأن دعوات الرئيس حول المساواة في الميراث وزواج المسلمة من غير المسلم استخفاف بالدين وردة عن مبادئه.

 

وقالت الإعلامية المصرية ” عند كل سؤال يهز الأمة العربية تكون الإجابة فالثورة انطلقت من ومصر وبقية الدول العربية  تبعتها” لكن اليوم لا يمكن ان نتبع ” في أمر منافي للدين الإسلامي”.

 

ووصفت الإعلامية المصرية تونس ” بالدويلة” التي يجب أن تحترم قرارات الأزهر الشريف بخصوص المبادئ الإسلامية.

 

جدير بالذكر أن الأزهر انتقد دعوات رئيس الجمهورية حول المساواة في الميراث وإباحة زواج المسلمة من غير المسلم.

إعلامية مصرية تستخف بتونس تقول : على تونس ان تحترم قرارات الازهر لانه المرجعية الاسلامية لكل الدول العربية!!!

Publicado por ‎Tunisia online تونس أونلاين‎ em Domingo, 20 de agosto de 2017