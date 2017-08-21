قالت صحيفة “صباح” التركية إنّ الأمير السعودي الوليد بن طلال أنفق وعائلته أكثر من 2.5 مليون ليرة تركية (حوالي 800 ألف دولار)، منذ وصولهم لمدينة “بودروم” جنوب غرب تركيا مطلع الأسبوع الماضي.

وتنوعت تكاليف الرحلة بين الإقامة في أحد الفنادق الضخمة التي بلغ سعر الليلة الواحدة فيها 40 ألف يورو وحجز 7 عربات مصفحة خاصة بكبار الشخصيات استقلتها عائلته خلال إقامتها في المدينة.

ووصل الأمير السعودي وبرفقته أكثر من 300 حقيبة سفر و30 دراجة هوائية خاصة استغرقت عملية شحنها إلى الفندق الذي أقامت فيه العائلة ساعات طويلة من العمل.

وبينما أحضر الأمير يخته الخاص الذي تتجاوز قيمته 100 مليون دولار، تولت مروحية أمنية خاصة و3 قوارب متوسطة الحجم عملية تأمين رحلة الملياردير السعودي داخل البحر.

وكان الأمير قد أحضر الطاهي التركي الشهير نصرات غوكتشيه والمعروف بـ “حبيب الملح”، من مدينة إسطنبول لمقر إقامته عبر طائرة خاصة؛ ليتمكن الأخير من تقديم وجبته الشهيرة للأمير وعائلته، حيث ذكرت تقارير صحفية أن غوكتشيه تلقى 20 ألف ليرة تركية نظير وجبة العشاء التي أعدها لخمسة عشر شخصاً تلك الليلة.