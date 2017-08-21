كشف الكاتب الصحفي السعودي، والذي سمح له بالعودة للكتابة مؤخرا، عن أسباب صمته على المقالات التي هاجمته سابقا ومن ثم عودتها للهجوم عليه الآن، مؤكدا بأنها مقالات جاءت بطلب ولم تصدر عن مثقفين.

وقال “خاشقجي” في تدوينات له عبر حسابه بموقع التدوين المصغر “تويتر” رصدتها “وطن”:” لماذا أتجاهل سلسلة مقالات هاجمتني سابقا وبدأ هجومها اليوم ؟ لأنها بطلب وشلة موظفين لا مثقفين يتداولونها بينهم، وحين يقال لهم قفوا … يتوقفون”.

لماذا أتجاهل سلسلة مقالات هاجمتني سابقا وبدأ هجومها اليوم ؟ لأنها بطلب وشلة موظفين لا مثقفين يتداولونها بينهم، وحين يقال لهم قفوا … يتوقفون. — جمال خاشقجي (@JKhashoggi) August 21, 2017

وأضاف في تغريدة أخرى ردا على الصحفي السعودي أحمد عدنان الذي اقترح مستنكرا حملة الهجوم الجديدة على “خاشقجي” بإعادة منعه من الكتابة والتغريد قائلا: ” دعك منهم يا احمد ، هؤلاء يهاجمون بتوجيه ويتوقفون بتوجيه بل مستعدين ان يمدحوا ويلحسوا كلامهم بتوجيه “.

دعك منهم يا احمد ، هؤلاء يهاجمون بتوجيه ويتوقفون بتوجيه بل مستعدين ان يمدحوا ويلحسوا كلامهم بتوجيه . https://t.co/fMYGhV3WcJ — جمال خاشقجي (@JKhashoggi) August 21, 2017

يشار إلى أنه وبمجرد عودة جمال خاشقجي للكتابة والتغريد، انهالت الصحف السعودية الموالية للإمارات وعلى راسها صحيفة “عكاظ” بنشر مجموعة من المقالات التي تهاجم موقفه من الازمة مع قطر وتتهمه بالدفاع عن الإخوان كان ىخرها مقالة الكاتب عبد الرحمن اللاحم الذي نشر مقالة بعنوان: “خاشقجي: المثقف الذي رفض ظله”.