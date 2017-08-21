وجه علي بن عبد الله بن علي نجل الشيخ القطري عبد الله علي آل ثاني الذي استقبله ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان في جدة والملك سلمان بن عبد العزيز في طنجة، صفعة قوية للكتائب الإلكترونية التابعة للمستشار في الديوان الملكي السعودي سعود القحطاني، بعد زعمها بأنه رهن الإقامة الجبرية من قبل النظام القطري، وذلك على إثر تأكيده على بيعته لأمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني وأن الحساب الموثق الذي ظهر على “تويتر” باسم والده مؤخرا لا يمثله.

وقال “ابن علي” في تدوينات له عبر حسابه بموقع التدوين المصغر “تويتر” رصدتها “وطن” مقرنا بها الدلائل: “للي يقولون انه انا تحت الاقامة الجبرية وأن تصريحاتي تحت ضغط.. هذا انا من الطياره وراجه الدوحة وهلي وعزوتي جعل ربي م يخليني منهم..رغم صعوبة الحجوزات إلا أنني قررت الرجوع مهما كانت الظروف”.

وأضاف في تغريدة اخرى مرفقا بها صورة لحساب مزور تم تدشينه باسمه من قبل كتائب “القحطاني” قائلا:” #بيعتي_لتميم للاسف هذا حساب مزور مفبرك كالعادة ولايمثلني كما تم فتح حساب لوالدي وتم التداول بالتغريدات عليه حسبي الله ونعم الوكيل”.

#بيعتي_لتميم للاسف هذا حساب مزور مفبرك كالعادة ولايمثلني كما تم فتح حساب لوالدي وتم التداول بالتغريدات عليه حسبي الله ونعم الوكيل pic.twitter.com/AY0I1o4Kl9 — A.A.A.AlThani (@AAA_Althanii) August 20, 2017

وختم “ابن علي” تدويناته مرفقا صورة من جواز سفره لحظة وصوله للدوحة قائلا:” #بيعتي_لتميم تم الوصول الى ارض الوطن قطر ولله الحمد والحساب الذي تم فتحة بلندن بأسمي لاصحة له والله على مااقولة شهيد”.

#بيعتي_لتميم تم الوصول الى ارض الوطن قطر ولله الحمد والحساب الذي تم فتحة بلندن بأسمي لاصحة له والله على مااقولة شهيد 🇶🇦 pic.twitter.com/j2N9WK0qz0 — A.A.A.AlThani (@AAA_Althanii) August 20, 2017

وكان “ابن علي” قد نفي نفيا قاطعا ان يكون الحساب الذي يغرد باسم والده الشيخ عبد الله علي آل ثاني هو له: وقال في تغريدة سابقة: ” #بيعتي_لتميم هذا الحساب لا يمثل ابوي الشيخ عبدالله بن علي بن عبدالله ال ثاني وحسبي الله ونعم الوكيل”.

#بيعتي_لتميم هذا الحساب لا يمثل ابوي الشيخ عبدالله بن علي بن عبدالله ال ثاني وحسبي الله ونعم الوكيل pic.twitter.com/zadVNuj7is — A.A.A.AlThani (@AAA_Althanii) August 18, 2017

وكانت الكتائب الإلكترونية قد زعمت بأن معارضة علي بن عبد الله علي لتصريحات والده التي جاءت بعد لقائه بولي العهد السعودي والملك سلمان، جاءت تحت الضغط، وهو ما نفاه جملة وتفصيلا.