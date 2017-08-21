أوردت صحيفة “الإتحاد” الإماراتية، خبراً مسموماً مفاده التحذير مما أسمته “مخطط قطري لبناء 150 مسجداً في إسبانيا” مدعية ان الاستخبارات تخشى تغلل تنظيم “”. وفق مزاعم الصحيفة

 

ورآى الكاتب القطري المعروف “” في تعليقه على ما ادعته “الإتحاد” الإماراتية أنّ “مشكلة إمارة ابوظبي ليست مع إنما مع الإسلام .. جريدة الاتحاد الظبيانية تحذر من مخطط قطري لبناء150 مسجدا في ..! هذه هي الحقيقة..”.وفق تغريدةٍ له على حسابه في “تويتر”

 