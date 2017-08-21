أوردت صحيفة “الإتحاد” الإماراتية، خبراً مسموماً مفاده التحذير مما أسمته “مخطط قطري لبناء 150 مسجداً في إسبانيا” مدعية ان الاستخبارات تخشى تغلل تنظيم “داعش”. وفق مزاعم الصحيفة
ورآى الكاتب القطري المعروف “جابر الحرمي” في تعليقه على ما ادعته “الإتحاد” الإماراتية أنّ “مشكلة إمارة ابوظبي ليست مع قطر إنما مع الإسلام .. جريدة الاتحاد الظبيانية تحذر من مخطط قطري لبناء150 مسجدا في اسبانيا ..! هذه هي الحقيقة..”.وفق تغريدةٍ له على حسابه في “تويتر”
مشكلة إمارة #ابوظبي ليست مع #قطر إنما مع الإسلام ..
جريدة الاتحاد الظبيانية تحذر من مخطط قطري لبناء150 مسجدا في اسبانيا ..!
هذه هي الحقيقة.. pic.twitter.com/pRhLLL2ANp
— جابر الحرمي (@jaberalharmi) August 21, 2017
3 تعليقات علي ““الإتحاد” الإماراتية تحذّر:”مخطط قطري لبناء 150 مسجداً في إسبانيا” .. وكاتب:”مشكلتهم مع الإسلام وليس مع قطر””
جريدة الاتحاد هذه تطبع مئات الآلاف يوميا لترمى في الزبالة لأنه لا أحد يقرؤها
كنت في فندق بأبوظبي…كل فجر تعلق جريدة الاتحاد في باب الغرفة مع استيقاظي للصلاة رغم أنني لا أقرؤها
انها جريدة تطبع لاتلاف أطنان الورق الذي يشتريه ابن فاطمة الكتبي،وحبذا لو تركوا الورق أبيض يوزعوه على الهنود يقضوا به أغراضهم
لكنهم أرادوا تحقيق حلم رقم التوزيع ولو الى الزبالة
لو قطر خططت لبناء معابد هندوسيه لما حذرت منه ابوظبي ، كانت أرسلت وفد لشكر قطر على هذا العمل حتى في هذا الوقت من المقاطعه والحصار .
اولاد زايد اشتروا مباديء واهداف الصهيونية العالميه وهم الان ينفذونها على حذافيرها خدمة مجانية للصهيونية العالميه التي تكرس كل جهودها لمحاربة الله ورسوله والاسلام والمسلمين …فهل هؤلاء من المسلمين لو كان هناك منظمات اسلاميه شريفه ونظيفه وغير عميله لطردت هذه الدويله من كل المؤسسات العربيه والاسلاميه ولكن المصيبه ان كل المسؤلين عن تلك الهيئات والمنظمات يقومون بدور العملاء لتلك الجهات التي تحارب الله ورسوله في جميع انحاء العالم….انظروا ماذا يحدث للمسلمين في جميع اقطار الدنيا ..هل رأيتم كلمه جاده من هذه الهيئات والمنظمات الاسلاميه على الاقل تشجب ما يتعرض له المسلمون من ظلم وقتل واباده …وبعد ذلك احكموا ما بدا لكم على اولاد زايد وال سلول وغيرهم ممن يدعون الاسلام وصدق نواياهم تجاه الاسلام والمسلمين …