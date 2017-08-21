أوردت صحيفة “الإتحاد” الإماراتية، خبراً مسموماً مفاده التحذير مما أسمته “مخطط قطري لبناء 150 مسجداً في إسبانيا” مدعية ان الاستخبارات تخشى تغلل تنظيم “داعش”. وفق مزاعم الصحيفة

ورآى الكاتب القطري المعروف “جابر الحرمي” في تعليقه على ما ادعته “الإتحاد” الإماراتية أنّ “مشكلة إمارة ابوظبي ليست مع قطر إنما مع الإسلام .. جريدة الاتحاد الظبيانية تحذر من مخطط قطري لبناء150 مسجدا في اسبانيا ..! هذه هي الحقيقة..”.وفق تغريدةٍ له على حسابه في “تويتر”