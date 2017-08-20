كشفت قناة “الجزيرة” القطرية، عن تسريب وثيقة سرية لفريق خبراء تابع للجنة العقوبات الدولية على اليمن، وتمكنها من الحصول على نسخة منها.

ووفقا لما كشفته “الجزيرة” حتى الآن، فإن الوثيقة تتحدث عن انتشار مليشيات يتلقى كثير منها تمويلا مباشرا من السعودية والإمارات، بالإضافة لاستمرار الإمارات في ممارسة الاحتجاز غير القانوني في اليمن.

عاجل | الوثيقة تتحدث عن انتشار مليشيات يتلقى كثير منها تمويلا مباشرا من #السعودية والإمارات — الجزيرة – عاجل (@AJABreaking) August 20, 2017

وأفادت الوثيقة بأن “دول التحالف الذي تقوده السعودية تتجنب المسؤولية عن انتهاكات قواتها في اليمن”.

عاجل | الوثيقة: دول التحالف الذي تقوده #السعودية تتجنب المسؤولية عن انتهاكات قواتها باليمن — الجزيرة – عاجل (@AJABreaking) August 20, 2017

وأوردت أيضا أن الصراع في عدن عزز دور شخص اسمه أبو العباس، يتلقى دعما مباشرا من الإمارات، مؤكدة على دوره المشبوه من خلال سماحه بانتشار عناصر تنظيم القاعدة في عدن لتعزيز قواته وتقييد نفوذ حزب الإصلاح.

عاجل | الوثيقة: أبو العباس سمح بانتشار القاعدة في #تعز لدعم قواته وتقييد نفوذ حزب الإصلاح — الجزيرة – عاجل (@AJABreaking) August 20, 2017

وكشفت الوثيقة عن اعتراض شاحنة لوحتها مسجلة بدبي تحمل مكونات طائرات يستخدمها الحوثيون، ولم تنشر القناة بعد تفاصيل هذا الأمر.