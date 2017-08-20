كشفت قناة “” القطرية، عن تسريب وثيقة سرية لفريق خبراء تابع للجنة العقوبات الدولية على ، وتمكنها من الحصول على نسخة منها.

 

ووفقا لما كشفته “الجزيرة” حتى الآن، فإن الوثيقة تتحدث عن انتشار مليشيات يتلقى كثير منها تمويلا مباشرا من والإمارات، بالإضافة لاستمرار في ممارسة الاحتجاز غير القانوني في اليمن.

 

وأفادت الوثيقة بأن “دول التحالف الذي تقوده السعودية تتجنب المسؤولية عن انتهاكات قواتها في اليمن”.

 

وأوردت أيضا أن الصراع في عدن عزز دور شخص اسمه أبو العباس، يتلقى دعما مباشرا من الإمارات، مؤكدة على دوره المشبوه من خلال سماحه بانتشار عناصر تنظيم القاعدة في عدن لتعزيز قواته وتقييد نفوذ حزب الإصلاح.

 

وكشفت الوثيقة عن اعتراض شاحنة لوحتها مسجلة بدبي تحمل مكونات طائرات يستخدمها ، ولم تنشر القناة بعد تفاصيل هذا الأمر.