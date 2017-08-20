أشار المفكر الكويتي المعروف، الدكتور عبد الله النفيسي، إلى ان الرئيس الفلسطيني القادم هو القيادي الهارب محمد دحلان، ناعتا إياه بـ”هولاكو”، داعيا الله أن يعين الشعب الفلسطيني عليه.

وقال “النفيسي” في تدوينة له عبر حسابه بموقع التدوين المصغر “تويتر” ررصدتها “وطن”:”الطريق سالكه تماما بين دحلان وأجهزة المخابرات العالمية. والله يساعد الشعب الفلسطيني على رئيسه القادم . هولاكو قادم لا محاله أفسحوا له الطريق”.

الطريق سالكه تمامابين دحلان وأجهزة المخابرات العالميه. والله يساعد الشعب الفلسطيني على رئيسه القادم . هولاكو قادم لا محاله أفسحوا له الطريق — د. عبدالله النفيسي (@DrAlnefisi) August 20, 2017

يشار إلى أن هذه ليست المرة الاولى التي يهاجم فيها “النفيسي” القيادي الفلسطيني الهارب “دحلان”، فقد كتب في وقت سابق أن محمد دحلان هو الذي يحكم الإمارات. وإسرائيل تحكم محمد دحلان”، كما هاجم في تغريدات أخرى دولة الإمارات.

وفصّل “النفيسي” في حديثه عن نشاطات يقوم بها دحلان، ويتم تمويلها من خلال المال الإماراتي قائلا: “في عدن ودرنة وإدلب وغزه والقاهرة، ودفع فاتورة محاولة انقلاب غولن في تركيا”، مضيفا أن “كل هذا سيرتد علينا في (مجلس التعاون) طيب الذكر”.

وعاد النفيسي إلى التأكيد على أن “محمد دحلان مشروع إسرائيلي بامتياز يتخذ من الإمارات قاعدة لوجستية له”، مضيفا أن المقابل الذي سيجنيه دحلان هو “أن ينتقل بعدها للرئاسة الفلسطينية، ليسوق الشعب الفلسطيني للمجهول”.

ولتوضيح ما يريده من هذه التغريدات، وربما كي لا يجري ربطها بالأزمة الخليجية التي اتخذ منها موقفا محايدا، قال النفيسي إن “ما يهمني في الأمر كله دحلان، وليس ما يسمّى (الأزمة الخليجية). فهذه ستنتهي عاجلا أم آجلا، وبضغط دولي متعاظم”، موضحا أن ما يعنيه هو “هذه الفتنة التي يقودها دحلان”.