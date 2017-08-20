كشف المغرد الشهير “مجتهد الإمارات” عن أن لقاء قريبا سيجمع ولي عهد أبو ظبي، محمد بن زايد، والشيخ القطري المقيم بالسعودية عبد الله علي آل ثاني، وذلك استكمالا للمؤامرة التي بدأتها السعودية ضد نظام الحكم في قطر.

وقال “مجتهد الإمارات” في تدوينات له عبر حسابه بموقع التدوين المصغر “تويتر” رصدتها “وطن”:” خاص : هناك لقاء قريب بين محمد بن زايد و عبدالله على آل ثاني تمهيدا للمرحلة القادمة و المؤامرة على نظام الحكم في قطر”.

خاص : هناك لقاء قريب بين محمد بن زايد

و عبدالله على آل ثاني تمهيدا للمرحلة القادمة و المؤامرة على نظام الحكم فى قطر pic.twitter.com/vj1M0ieU77 — مجتهد الإمارات (@mujtahiduae) August 20, 2017

وكان ولي العهد السعودي محمد بن سلمان قد التقى الشيخ القطري عبدالله علي آل ثاني، في إطار حلقات التآمر على النظام القطري، ليعلن بعد اللقاء بأن الملك سلمان بن عبد العزيز وافق على وساطة “آل ثاني” وأمر بالسماح للحجاج القطريين بالدخول للمملكة عبر المنافذ البرية وإرسال طائرات لمطار حمد الدولة لإحضار الحجاج على نفقة الملك سلمان، وهو الامر الذي رفضه القطريون.

واعتبر محللون بأن لقاء الملك السعودي ونائبه مع الشيخ القطري، يؤكد بما لا يدع مجالا للشك بأن محاولات السعودية لتغيير نظام الحكم في قطر لم تتوقف منذ عام 1997 بعد الكشف عن دورها في الانقلاب الفاشل آنذاك، مشيرين بأنها استغلت الازمة للترويج لـ”آل ثاني” لتحقيق حلمها الذي تسعى لتحقيقه بمساعدة أبو ظبي.