أعلن الكاتب والأكاديمي الكويتي ورئيس قسم العلوم السياسية بجامعة الكويت، الدكتور عبد الله الشايجي، عن توقف صحيفة “الاتحاد” الإماراتية عن نشر مقالاته، مشيرا إلى أن أسباب المنع بسبب موقفه المحايد من الازمة الخليجية.

وقال “الشايجي” في تدوينات له عبر حسابه بموقع التدوين المصغر “تويتر” رصدتها “وطن”:” أعلن لزملائي وطلبتي ومتابعيني بعد 13عاما-و650مقالا-توقفي عن الكتابة في صحيفة الاتحاد الإماراتية”.

أعلن لزملائي وطلبتي ومتابعيني بعد 13عاما-و650مقالا-توقفي عن الكتابة في صحيفة الاتحاد الإماراتية-

هذا سبب غياب مقالاتي مؤخرا

شكرا

@aletihada- pic.twitter.com/5CrADAix4Q — عبدالله الشايجي (@docshayji) August 19, 2017

وعن أسباب منع الصحيفة نشر مقالاته، أوضح “الشايجي”: ” لمن سأل لماذا توقفت عن الكتابة في الاتحاد-فجأة توقفت إدارة الاتحاد عن نشر مقالاتي-ولم اقتنع بتبريرهم-فقررت التوقف-عن الكتابة!”.

لمن سأل لماذا توقفت عن الكتابة في الاتحاد-فجأة توقفت إدارة الاتحاد عن نشر مقالاتي-ولم اقتنع بتبريرهم-فقررت التوقف-عن الكتابة!@aletihadae — عبدالله الشايجي (@docshayji) August 19, 2017

وتابع قائلا: ” لست نادما على موقفي من اي قضية ولو عادت الأيام والظروف لقمت بما قمت به.. أودّ شكر إدارة الاتحاد على الفرصة-والقراء والمتابعين طوال 13 عاما”.

لست نادما على موقفي من اي قضية

ولو عادت الأيام والظروف لقمت بما قمت به..

أودّ شكر إدارة الاتحاد على الفرصة-والقراء والمتابعين طوال 13 عاما — عبدالله الشايجي (@docshayji) August 19, 2017

من جانبهم، أعرب المغردون عن كامل ثقتهم بالدكتور “الشايجي” لاتباعه صوت العقل والمنطق ودعوته إلى التوافق الخليجي، مؤكدين بأن وسائل إعلام دول الحصار تبحث عما يتحدث بلغة الجهل والتعصب والتفرقة، مشيرين إلى أن منع الاتحاد لمقالاته شرف له وليس العكس.

طبعا يا دكتور لا يرغبون بلغة العقل والمنطق والجمع بين الشعوب إنما يرغبون بلغة الجهل والتعصب والتفرقة — عبدالله بن عوض (@VantiQ8) August 19, 2017

د.عبدالله والله إنه شرف لك و وسام تجعله على صدرك ترك هذاالمستنقع للإعلام الإماراتي وانت المكسب وخيرافعلت مع تحياتي لك ولي متابعينك — Zlzal (@Zlzal_qatar) August 20, 2017

شر وكفاك اياه ربي وستلاقي البديل الافضل بإذن الله — Noora ♦ (@wanwho) August 19, 2017

لن يزيدك الابتعاد عن الصحف المشبوهه الا عزه وشرف — أبو يوسف (@1i1q1) August 19, 2017

لن يتحملوا مصداقيتك ومهنيتك ووسطيتك لانك لست من المفحطين

ستبقى قلما متوازنا خالي من اي توتر او عصبية — عباس الضالعي (@abbasaldhaleai) August 19, 2017