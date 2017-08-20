أعلن الكاتب والأكاديمي الكويتي ورئيس قسم العلوم السياسية بجامعة ، الدكتور ، عن توقف ” الإماراتية عن نشر مقالاته، مشيرا إلى أن أسباب المنع بسبب موقفه المحايد من الازمة الخليجية.

 

وقال “الشايجي” في تدوينات له عبر حسابه بموقع التدوين المصغر “تويتر” رصدتها “وطن”:” أعلن لزملائي وطلبتي ومتابعيني بعد 13عاما-و650مقالا-توقفي عن الكتابة في صحيفة الاتحاد الإماراتية”.

وعن أسباب منع الصحيفة نشر مقالاته، أوضح “الشايجي”: ” لمن سأل لماذا توقفت عن الكتابة في الاتحاد-فجأة توقفت إدارة الاتحاد عن نشر مقالاتي-ولم اقتنع بتبريرهم-فقررت التوقف-عن الكتابة!”.

وتابع قائلا: ” لست نادما على موقفي من اي قضية ولو عادت الأيام والظروف لقمت بما قمت به.. أودّ شكر إدارة الاتحاد على الفرصة-والقراء والمتابعين طوال 13 عاما”.

من جانبهم، أعرب المغردون عن كامل ثقتهم بالدكتور “الشايجي” لاتباعه صوت العقل والمنطق ودعوته إلى التوافق الخليجي، مؤكدين بأن وسائل إعلام تبحث عما يتحدث بلغة الجهل والتعصب والتفرقة، مشيرين إلى أن منع الاتحاد لمقالاته شرف له وليس العكس.