اعتبر الإعلامي والكاتب الصحفي المصري، عماد الدين أديب، ان لقاء العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز ونجله ولي العهد محمد بن سلمان بالشيخ القطري عبد الله علي آل ثاني يعتبر مؤشرا على التدخل العسكري في قطر.

وقال “أديب” الدين أديب في مقال له نشرته صحيفة “الوطن” المصرية بعنوان:” البحث عن بديل لحكم قطر”، إن هناك خطوة تصعيدية مهمة في الأزمة الحالية بين قطر والدول الأربع المختلفة معها ظهرت في استضافة السعودية للشيخ عبدالله بن على آل ثاني، وهو أحد أهم قيادات آل ثاني التاريخية، على حد قوله..

وأوضح “أديب” أنه “ولإعطاء أهمية لهذا الرجل الذي لا يشغل أي منصب رسمي في الدولة القطرية استقبله ولي العهد محمد بن سليمان في جدة ثم استقبله الملك سلمان بن عبدالعزيز في مقر إقامته أثناء عطلته السنوية في مدينة طنجة المغربية”.

وأضاف أنه “ولإعطاء هذا الرجل مكانة وحظوة لم تُعطَ للحكم الحالي في قطر، أعلنت السعودية رسمياً قبولها وساطة وطلب الشيخ عبدالله بفتح معبر «سلوى»، وهو الطريق البرى الوحيد الذي يربط بين حدود السعودية وقطر والسماح للحجاج القطريين بالسفر إلى الحج هذا العام من خلال تسيير خطوط طيران سعودية على نفقة الدولة السعودية وعمل غرفة عمليات خاصة أثناء الحج لرعاية شئونهم.”

وتابع “أديب” قائلا: “ولكن من هو الشيخ عبدالله بن على آل ثاني؟”، ليقول: “الرجل حفيد أحد حكام قطر وشقيق حاكم آخر، والبعض في الأسرة يرى أن الحكم تحوّل عنه بعدما قام جد الأمير تميم بالحكم بدلاً عنه”.

وأردف قائلا: “تعكس الخطوة السعودية رسالة سياسية لا تخفى على حكام قطر الحاليين بأن الرياض لا اعتراض لها على التعاون في شئون الحكم مع أسرة آل ثاني، وليس لديها ثأر تاريخي معها، لكنها لا تثق في تيار الأمير السابق (الوالد) حمد أو ابنه تميم، وأنها تعتقد أنه طالما أن الأمير الوالد يمارس سلطاته القوية غير المعلنة، رغم تنازله رسمياً وعلنياً عن الحكم، فهي تعتقد وتؤمن إيماناً راسخاً بأن سياسة المؤامرات والتدخلات في شئون الغير مستمرة في تهديد دول الخليج والمنطقة”، على حد قوله.

وخلص “أديب” في مقاله إلى أن تلك الخطوة هي خطوة تصعيد لمستوى وسقف النزاع الدائر الآن لا تعلوها سوى خطوة التدخل العسكري في قطر.