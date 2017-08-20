رجل يعتدي على فتاتين في الكويت

أظهر مقطع فيديو متداول وثقه أحد الأشخاص بكاميرا جواله، مشاجرة بين عدد من الأشخاص وفجأة ظهرت فتاة نائمة على الأرض وبجانبها صديقتها تصرخ وتطلب المساعدة، وسط حشد كبير من المارة في أحد شوارع الكويت.

ولم يذكر ناشر الفيديو أي تفاصيل أخرى عن الواقعة.