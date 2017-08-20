أظهر مقطع فيديو متداول وثقه أحد الأشخاص بكاميرا جواله، بين عدد من الأشخاص وفجأة ظهرت فتاة نائمة على الأرض وبجانبها صديقتها تصرخ وتطلب المساعدة، وسط حشد كبير من المارة في أحد شوارع .

 

ولم يذكر ناشر الفيديو أي تفاصيل أخرى عن الواقعة.