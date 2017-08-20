تداول ناشطون بموقع المقاطع المصورة الشهير “يوتيوب”، فيديو صادم قالوا إنه لامرأتين سعوديتين وقع بينهم شجار عنيف جدا وتشابك بالأيدي، أثناء خلافهم على أولوية “الشحاذة” بالمنطقة المقيمين فيها.

ويظهر الفيديو الذي قال النشطاء إنه تم تصويره بوادي الدواسر، المرأتين وهما يتشابكان بالأيدي في مشهد صادم، ومصور الفيديو يعلق من داخل سيارته قائلا:” المتسولات عند إشارة النواعمة والعراك متواصل .. من أمن العقوبة أساء الأدب” وحاول بعض المارة فض الاشتباك لكنهم فشلوا.

واستنكر العديد من النشطاء ظهور مثل هذه المشاهد في المملكة التي تعد من أغنى الدول النفطية، وبصورة مناقضة تماما لمزاعم ابن سلمان حول النهضة والتقدمية التي أحدثها بالمملكة.

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