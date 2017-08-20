تداول نشطاء مواقع التواصل، “فيديو” أظهر خطأ فادحا كشف من خلاله حقيقة حساب “الشيخ عبدالله بن علي آل ثاني” الذي ظهر فجأة بتويتر منذ أيام وأثار جدلا واسعا.

ويظهر الفيديو إحدى التغريدات الأخيرة للحساب، حيث ظهر موقعها في بريطانيا وأنه تم تدوينها من لندن، ما يثير علامات استفهام كثيرة حول الأمر، وينافي تغريدات الحساب السابقة أن الشيخ عبدالله بن علي آل ثاني موجود الآن بالسعودية ويقود لجنة تنسيق لشؤون الحجاج القطريين.

وفي ذات السياق كشف المغرد الشهير “كشكول” عن تفاصيل خطيرة حول الظهور المفاجئ للشيخ القطري عبد الله علي آل ثاني مع ولي العهد السعودي محمد بن سلمان، مؤكدا بأن “آل ثاني” يخضع للإقامة الجبرية الآن، ولا احد يعرف مكان تواجده.

وقال “كشكول” في تدوينات له عبر حسابه بموقع التدوين المصغر “تويتر” رصدتها “وطن” كاشفا تفاصيل اللقاء الذي جمع “ابن سلمان” بـ”آل ثاني”:”تأكد بشكل قاطع مايلي: ورد على الشيخ عبدالله بن علي اتصال من السعودية يفيد بوجود إشكاليات نظامية على أملاكه تستدعي حضوره شخصياً لإنجازها”.

وأضاف في تغريدة أخرى: “قرر الشيخ الذهاب مع أن المرافقين له نصحوه بخطورة هذه الخطوة، إلا أنه أصر على الذهاب متيقناً أن الاتصال حقيقي وأن حضوره ضروري”.

وأكد “كشكول” على أن ” الشيخ عبدالله بن علي تعامل بطيبته المعهودة والمعروفة عنه مع الحدث وعندما وصل إلى مطار جدة انقطعت الاتصالات به ولا أحد يعلم أين هو؟”.

وكشف بأن “الشيخ حالياً رهينة ولا يقبل منه كلام أو تصريح حتى يصل إلى مكان آمن. وهذا هو سبب إضافة موقع لندن للتغريدة الأخيرة في حسابه”.

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