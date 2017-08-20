أحيت شقيقتان مصريتان تعزفان الكمان، الأح، حفلاً موسيقياً بالقصر الرئاسي المجري في العاصمة بودابست، احتفالاً بالعيد الوطني.

لكن خلال العرض، قامت الأخت الكبرى أميرة (11 عاماً)، بترك آلتها، والعزف على آلة أختها مريم (8 أعوام) باستخدام الريشة فقط، فيما أمسكت الأخت الصغرى الكمان بيدها.

وبمجرد انتهاء العرض، صفق الحضور للأختين بحرارةٍ، ما يزيد على 20 ثانية.

يذكر أن أميرة ومريم أبو زهرة، هما أحفاد الممثل المصري عبد الرحمن أبو زهرة، واللتان شاركتا في هذا الموسم من برنامج Arabs got talent، إلا أنه تم استبعادهما خلال التصفيات.

يذكر أن أميرة أبو زهرة فازت بمسابقة برنامج “فيرتيوزوك”، أكبر برنامج متخصص في الموسيقى الكلاسيكية بقناة MTV المجرية، وذلك بعد تخطيها 4 تصفيات وتقدّمها ضمن 2400 طفل على مستوى أوروبا في الفئة العمرية من 6 إلى 14 سنة.