تداول ناشطون جزائريون عبر مواقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك وتويتر” مقطع فيديو مثير يكشف أساليب التدريب لوحدة ” RSI” التابعة للحرس الجمهوري الجزائري.

ووفقا للفيديو المتداول الذي رصدته “وطن”، فإن الوحدة العسكرية تابعة للجيش الوطني الشعبي الجزائري ويبلغ تعدادها قرابة 6000 فرد، جلّهم من درجة فارس (مقاتل).

ويرجع تاريخ بداية نشأة الحرس الجمهوري إلى الأيام الأولى للاستقلال مع الإعلان الرسمي عن انتقال جيش التحرير الوطني إلى الجيش الوطني الشعبي. ثم تطور هيكليا وتنظيميا وفق المهام المسندة إليه، وتمتد جذوره التاريخية إلى ثورة التحرير، وخاصة النواة الأولى للموسيقى، ثم تلتها الخيالة إبان الاستقلال مباشرة باعتبارهما متلازمتين، ثم إحداث وحدات الحرس الجمهوري.

أما مهام الحرس الجمهوري فهي : الحراسة، الحماية والدفاع عن مقر رئاسة الجمهورية وملحقاتها والإقامات الرسمية المرافقة والتشريفات لرئيس الجمهورية والسلطات السامية للدولة والشخصيات الأجنبية من ضيوف الجزائر المشاركة في الاحتفالات الوطنية.