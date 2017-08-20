ثبتت فعالية أوراق الألومنيوم في التخلص من آلام الظهر والمفاصل، وفقاً للطب الصيني التقليدي والبحوث الروسية.

وتعالج أوراق الألومينيوم الألم من خلال علاج ردود الفعل الالتهابية.وتعمل هذه الأوراق على تنظيم تدفق الطاقة وبالتالي التخفيف من الألم.

طريقة استخدام أوراق الألومنيوم:

الطريقة سهلة جداً، قوموا بلف أوراق الألومنيوم مثل الضمادات حول المنطقة المصابة واتركوها لبضع دقائق.

كرروا هذه العملية بشكل يومي لمدة أسبوع واحد على الأقل للقضاء على الالم.

يمكن لهذه الأوراق أن تعالج آلام الرقبة والظهر والذراعين والقدمين، وكذلك آلام الركبتين والمفاصل والعضلات بشكل عام.