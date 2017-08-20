استنكر وزير الخارجية القطري الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، افتراءات ومزاعم الإعلام السعودي ولجانه الإلكترونية بقيادة “القحطاني”، حول أن قطر تمنع حجاجها من زيارة بيت الله الحرام.

وقال “آل ثاني” في كلمة له: “يجب أن يكون الأمر واضحا بأن السلطات في السعودية لازالت لم توضح لنا الآلية التي ستستقبل بها الحجاج القطريين ووزارة الأوقاف القطرية ستتواصل مع نظيرتها في السعودية حتى يتم تأمين سلامة الحجاج”

وتابع:” إن لم يكن هناك أي تعاون فإن السلطات السعودية تتحمل تأمين المواطنين القطريين أثناء موسم الحج”.

وفي ذات السياق استنكر الكاتب القطري المعروف عبدالله العذبة، محاولة السعودية الخبيثة لإظهار أن قطر هي من تمنع مواطنيها من الحج، بإرسال طائرات سعودية لنقل الحجاج من الدوحة، متغافلين أن مثل هذه البعثات بدون دبلوماسيين وإشراف وزارة الأوقاف تعد مغامرة خطرة نحو المجهول.

وقال “العذبة” في تغريدة دونها عبر نافذته الخاصة بـ”تويتر” رصدتها (وطن) وأرفق بها صورة لتغريدات سعود القحطاني عن القائمة السوداء يهدد فيها بقتل وتصفية المعارضين:”لا يمكن لعاقل أن يركب طائرات #السعودية من #قطر ليحج ويلقي بنفسه في المجهول دون وجود بعثة قطرية وبدون دبلوماسيين قطريين وإشراف وزارة الأوقاف”

وأعلنت الخطوط الجوية السعودية، الأحد، أن السلطات القطرية لم تسمح لها بعد بالهبوط في الأراضي القطرية لنقل الحجاج القطريين، حسب التسهيلات التي أمر بها العاهل السعودي الملك سلمان بن عبدالعزيز، الأربعاء الماضي، لحجاج قطر.

وقال مدير عام الخطوط الجوية السعودية المهندس صالح الجاسر إنه “تعذّر على الخطوط السعودية حتى الآن جدولة رحلاتها لنقل الحجاج القطريين من مطار حمد الدولي بالدوحة، وذلك لعدم منح السلطات القطرية التصريح للطائرات بالهبوط، على الرغم من مضي عدة أيام منذ تقديم الطلب”، وفقا لما نقلته وكالة الأنباء السعودية الرسمية “واس”

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