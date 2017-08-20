في واقعة سخيفة تعكس الانسياق الأعمى لمملكة ، لم يستطع وزير الخارجية البحريني، أن “يطبل” لقرار الملك بالسماح للحجاج القطريين بالدخول للمملكة عبر المنافذ البحرية من رأسه، فلجأ لسرقة تغريدة لمغرد سعودي يني بها على القرار.

 

وفور إعلان التوجيهات الملكية بالسماح للحجاج القطريين بالحج عبر المنافذ البرية، وفي تمام الساعة 11:13 مساء  سارع وزير الخارجية البحريني خالد بن احمد ليثني على القرار، وقال في تغريدة له عبر حسابه بموقع التدوين المصغر “تويتر” رصدتها “وطن”: ” قرار خادم الحرمين الشريفين بتسهيل أمور الى ابعد حد هي خطوات لم تحصل عليها اي دولة إسلامية من قبل حتى في الظروف العادية”.

اتضح فيما بعد أن التغريدة المنشورة للوزير البحريني هي تغريدة “مسروقة” عن مغرد سعودي يدعى “ثامر”، الأمر الذي يعكس مدى العقلية التي يتمتع بها الوزير البحريني ومدى انسياقه هو ومملكته للسعودية وصلت لدرجة اتباع مغرد على تويتر.

 

وقال “ثامر” في تغريدته التي نشرها قبل الوزير البحريني بثلاثة دقائق في تمام الساعة 11:10:” قرار الملك بتسهيل أمور حجاج قطر الى ابعد حد هي خطوات لم تحصل عليها اي دولة إسلامية من قبل حتى في الظروف العادية #الملك_سلمان_يستضيف_حجاج_قطر”.

وكان بن عبد العزيز، قد وجه بدخول إلى عبر منفذ سلوى البري لأداء مناسك .

 

وبناء على التوجهات الجديدة، سمح لكافة القطريين الذين يرغبون بأداء مناسك الحج بالدخول من دون التصاريح الإلكترونية.

 

وأمر العاهل السعودي أيضا بإرسال طائرات خاصة تابعة للخطوط السعودية إلى مطار الدوحة؛ لنقل كافة الحجاج القطريين على نفقته الخاصة.

 

جاء ذلك بعد استقبال ولي العهد السعودي للشيخ القطري المقيم في المملكة عبد الله علي آل ثاني، في محاواة من السعودية لتلميعه لتنفيذ هدفها غير المعلن بإسقاط النظام في الدوحة وتعيين من يواليها على رأس السلطة، وهو الامر الذي رفضه القطريين مؤكدين على بيعتهم للشيخ تميم بن حمد آل ثاني.

 