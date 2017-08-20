في واقعة سخيفة تعكس الانسياق الأعمى لمملكة البحرين، لم يستطع وزير الخارجية البحريني، خالد بن احمد آل خليفة أن “يطبل” لقرار العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز بالسماح للحجاج القطريين بالدخول للمملكة عبر المنافذ البحرية من رأسه، فلجأ لسرقة تغريدة لمغرد سعودي يني بها على القرار.

وفور إعلان التوجيهات الملكية بالسماح للحجاج القطريين بالحج عبر المنافذ البرية، وفي تمام الساعة 11:13 مساء سارع وزير الخارجية البحريني خالد بن احمد ليثني على القرار، وقال في تغريدة له عبر حسابه بموقع التدوين المصغر “تويتر” رصدتها “وطن”: ” قرار خادم الحرمين الشريفين بتسهيل أمور حجاج قطر الى ابعد حد هي خطوات لم تحصل عليها اي دولة إسلامية من قبل حتى في الظروف العادية”.

قرار خادم الحرمين الشريفين بتسهيل أمور حجاج قطر الى ابعد حد هي خطوات لم تحصل عليها اي دولة إسلامية من قبل حتى في الظروف العادية — خالد بن ‏أحمد (@khalidalkhalifa) August 16, 2017

اتضح فيما بعد أن التغريدة المنشورة للوزير البحريني هي تغريدة “مسروقة” عن مغرد سعودي يدعى “ثامر”، الأمر الذي يعكس مدى العقلية التي يتمتع بها الوزير البحريني ومدى انسياقه هو ومملكته للسعودية وصلت لدرجة اتباع مغرد على تويتر.

وقال “ثامر” في تغريدته التي نشرها قبل الوزير البحريني بثلاثة دقائق في تمام الساعة 11:10:” قرار الملك بتسهيل أمور حجاج قطر الى ابعد حد هي خطوات لم تحصل عليها اي دولة إسلامية من قبل حتى في الظروف العادية #الملك_سلمان_يستضيف_حجاج_قطر”.

قرار الملك بتسهيل أمور حجاج قطر الى ابعد حد هي خطوات لم تحصل عليها اي دولة إسلامية من قبل حتى في الظروف العادية #الملك_سلمان_يستضيف_حجاج_قطر — Thamer (@ElegAnce1100) August 16, 2017

وكان الملك سلمان بن عبد العزيز، قد وجه بدخول الحجاج القطريين إلى السعودية عبر منفذ سلوى البري لأداء مناسك الحج.

وبناء على التوجهات الجديدة، سمح لكافة القطريين الذين يرغبون بأداء مناسك الحج بالدخول من دون التصاريح الإلكترونية.

وأمر العاهل السعودي أيضا بإرسال طائرات خاصة تابعة للخطوط السعودية إلى مطار الدوحة؛ لنقل كافة الحجاج القطريين على نفقته الخاصة.

جاء ذلك بعد استقبال ولي العهد السعودي محمد بن سلمان للشيخ القطري المقيم في المملكة عبد الله علي آل ثاني، في محاواة من السعودية لتلميعه لتنفيذ هدفها غير المعلن بإسقاط النظام في الدوحة وتعيين من يواليها على رأس السلطة، وهو الامر الذي رفضه القطريين مؤكدين على بيعتهم للشيخ تميم بن حمد آل ثاني.