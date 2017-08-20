تداول ناشطون بموقع التدوينات القصيرة “تويتر”، مقطعا مصورا فضح سياسات آل سعود ضد الكويت بسبب موقفها المشرف تجاه الأزمة الخليجية وعدم سيرها في موكب دول الحصار.

وعمد مستشار ابن سلمان سعود القحطاني، إلى تشويه صورة الكويت وشيطنتها وإثارة الفتنن بين مواطنيها، وذلك عبر تغريداته المسمومة بتويتر، وجيشه الإلكتروني المدعوم من ولي عهد أبو ظبي محمد ابن زايد.

وكان لأمير الكويت دور مميز في تهدئة الأزمة في أولها مما جنب الخليج الانزلاق إلى التصعيد العسكري، وقام الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح بعدة زيارات إلى قطر والإمارات والسعودية من أجل تقريب وجهات النظر بين الأشقاء في الخليج .

شاهد..