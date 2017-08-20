تداول ناشطون عبر مواقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك وتويتر” مقطع فيديو يظهر فتاة سعودية ملثمة وترتدي زيا رجاليا وهي تقود سيارة من نوع “جيب لكزس”، وذلك بعد أن طلبت من صاحب السيارة المفتاح لقيادتها.

ووفقا للفيديو المتداول الذي رصدته “وطن”، فقد ظهر صاحب سيارة “لكزس” وهو يعطي مفاتيح سيارته لفتاة وُصِفَت بالمخمورة بسبب تصرفاتها، ثم يجلس خلفها في السيارة متباهيًا بتصويرها أثناء القيادة في أحد شوارع “الخفجي”.

وفي بداية المقطع، تظهر الفتاة وهي متنكرة بزيّ الرجال، وتتحدى شخصًا ما أثناء وجودهما داخل أحد المنازل، بأن تقود السيارة بالشارع، وسرعان ما يقبل الرجل التحدي.

وفور تناقل وسائل الإعلام السعودية الفيديو الذي أثار استياء وغضب رواد مواقع التواصل الاجتماعي، دشن ناشطون عبر موقع “تويتر” هاشتاج بعنوان: “#راعي_لكزس_يستعرض_بمخموره”، طالبوا فيه الجهات المختصة بسرعة القبض عليهما ومحاكمتهما على ما بدر منهما من سلوك يتنافى حسب وصفهم مع التُّرَاث الاخلاقي الإسلامية ومع عادات المجتمع السعودي المحافظ، داعين لإعادة دور هيئة الامر بالمعروف والنهي عن المنكر.

عندما تكبرون ويخرج من أصلابكم فتيات

حينها ستعرفون قيمة هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر.

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– نايف بن عبدالعزيز#راعي_لكزس_يستعرض_بمخموره — سعد الحربي (@saad56566) ٢٠ أغسطس، ٢٠١٧

ويطالبون باسقاط الولايه!!!!!شددو الولايه ع الفتاه. والجهر بالمعصية مصيبه وبلا والعياذ بالله #راعي_لكزس_يستعرض_بمخموره — عتيبيه❤️ (@RoogQ) ٢٠ أغسطس، ٢٠١٧

مواطن يوثق موقع الشارع

التي كانت تقود المركبة فيه#راعي_لكزس_يستعرض_بمخموره pic.twitter.com/WDQF5DkDd7 — ظافر الشيبان (@Dh_shiban) ١٩ أغسطس، ٢٠١٧