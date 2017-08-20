تداول ناشطون عبر مواقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك وتويتر” مقطع فيديو يظهر ملثمة وترتدي زيا رجاليا وهي تقود سيارة من نوع “”، وذلك بعد أن طلبت من صاحب السيارة المفتاح لقيادتها.

 

ووفقا للفيديو المتداول الذي رصدته “وطن”، فقد ظهر صاحب سيارة “لكزس” وهو يعطي مفاتيح سيارته لفتاة وُصِفَت بالمخمورة بسبب تصرفاتها، ثم يجلس خلفها في السيارة متباهيًا بتصويرها أثناء القيادة في أحد شوارع “الخفجي”.

 

وفي بداية المقطع، تظهر الفتاة وهي متنكرة بزيّ الرجال، وتتحدى شخصًا ما أثناء وجودهما داخل أحد المنازل، بأن تقود السيارة بالشارع، وسرعان ما يقبل الرجل التحدي.

وفور تناقل وسائل الإعلام الفيديو الذي أثار استياء وغضب رواد مواقع التواصل الاجتماعي، دشن ناشطون عبر موقع “تويتر” هاشتاج بعنوان: “”، طالبوا فيه الجهات المختصة بسرعة القبض عليهما ومحاكمتهما على ما بدر منهما من سلوك يتنافى حسب وصفهم مع التُّرَاث الاخلاقي الإسلامية ومع عادات المجتمع السعودي المحافظ، داعين لإعادة دور هيئة الامر بالمعروف والنهي عن المنكر.

 