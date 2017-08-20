قالت وسائل إعلام إيرانية رسمية إنّ مغني الراب الإيراني “حميد صفت” 24 عاماً، والده انتقاما منه لضربه المتكرر لأمه، وعثرت السلطات على جثته في شقته بالعاصمة طهران.

وأوضحت وكالة أنباء “ركنا” الإيرانية، أن “مغني الراب حميد صفت سلم نفسه إلى السلطات الأمنية، واعترف بقتله والده طعناً بالسكين عدة مرات”، مشيرا إلى أن “قيامه بقتل والده جاء نتيجة المضايقات والضربات التي تعرضت لها والدته على يد والده خلال الفترة الماضية”.

ومن ناحيتها، قالت وكالة أنباء “ميزان” التابعة للسلطات القضائية، إن “الشعبة 27 لمحكمة العاصمة طهران، حققت السبت مع مغني الراب حميد صفت”، مضيفة أن “جلسات محاكمته ستبدأ خلال الأسبوع الجاري”، مبينة أن “المجني عليه يبلغ من العمر 66 عاماً”.