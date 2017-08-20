أعلنت السلطة الفلسطينية عن إرسال شحنة من الأدوية لمساعدة الشعب الفنزويلي في ظل الأزمة السياسية والاقتصادية الخانقة التي تعاني منها البلاد.

وقال وزير الخارجية الفلسطيني رياض المالكي في تصريحات صحفية نقلتها وسائل الإعلام الفلسطينية إن شحنة الأدوية تأتي في “ظل الظروف الصعبة التي تعيشها فنزويلا والمؤامرة التي تحاك ضدها والتي تستهدف استقرار ووحدة فنزويلا الصديقة” على حد قوله.

من جانبه قال وزير الصحة الفلسطيني جواد عواد إن شحنة الأدوية ستنقل عبر ثلاث قاطرات تحتوي على مضادات حيوية وأدوية لعلاج الأمراض المزمنة وكل ما يلزم للطوارئ عبر ميناء اسدود الإسرائيلي وصولا ألى فنزويلا.

جاء ذلك في الوقت الذي تضيق فيه السلطة الخناق على قطاع غزة عبر منع التحويلات الطبية للخارج وقطع رواتب الموظفين والأسرى المحررين بالإضافة لجملة إجراءات عقابية أخرى منها التوقف عن دفع فاتورة الوقود لمحطة كهرباء غزة.

الخطوة من قبل السلطة الفلسطينية، أثارت موجة من السخرية معتبرين بأن ما تفعله سلطة الرئيس الفلسطيني محمود عباس متناقض، حيث تمنع مساعداتها عن شعبها الذي يبعد عنها بضع كيلو مترات في حين ترسل المساعدات لبلد يبعد عشرات الالاف من الكيلو مترات.

وعلق “رشاد صوالحة” على الأمر قائلا: ” گأنو ظروف أهلنا في غزة أحسن الله يسود وجهك ياعبسي ياوجه القرد وحسبيا ونعم الوكيل فيك وكل مؤيدينك ياكلب”.

من جانبها قالت “ام محمود”: ” شو هالانسانية أهل نخوة ملاحظين كيف بقطعوا الرواتب والكهربا والشؤون عن محتاجين وطنهم وببعتوه لفنزويلا”.

وعلق “أبو إسلام” قائلا: ” كان قطاع غزة أولى بأن ترسل له الادوية من فنزويلا … أول مرة أشوف شحات وبيشحد علينا ليلا ونهارا وفي النهاية يرسلها لدولة … وانتبهوا لكلمة دولة … مش شعب يرزح تحت الاحتلال … يا عمي روح دورلك على واحد يتبرع لهالشعب المنكوب من قراراتك”.

أما “إلياس خضر” فعلق قائلا”: ” مشكور الشعب الفنزويلي يستاهل .ولكن شو هالتناقض يساعد في حصار غزة القريبة ويساعد بلد يبعد 10 الاف كيلومتر عن فلسطين”.

من جانبه سخر “لؤي السيق” قائلا: ” احاااا احاااا احااا احااااا انا مش ضد دعمنا لفنزويلاد بس انا ضد الخرينة الي بتصير يا اخي غزة بتموت وانت بتمد ايدك لبرا ,,, احاااااااا”.

ونختم بـ”بلقاسم تطاوين” الذي علق بالقول:” من أولى بذالك ….؟لا تخرج صدقة حتى يشبع اصحابها”.