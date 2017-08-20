تداول ناشطون بموقع التدوين المصغر “تويتر”، مقطعا مصورا لمواطنة سعودية تلقن الإماراتيات درسا قاسيا بعد وصفهم لبنات المملكة بأنهم “متخلفين ورجعيين”.

ويظهر الفيديو المتداول سيدة سعودية تشن هجوما عنيفا على فتيات إماراتيات وصفن نساء السعودية بالجهل والتخلف.

وقالت المواطنة السعودية في ردها:”السعوديات ولله الحمد بحجابنا وسترنا (وقرن في بيوتكن) أمرنا كله صلاة وعبادة “.

وتابعت: “الأم السعودية مدرسة بجميع المقاييسس، وبلدنا محافظة ومعروفة وليست مثل دبي التي صارت بؤرة فساد عالمية العالم كله يذهب لدبي ليش؟ .. ليس لجمالها ولا جوها فهي شديدة الحرارة ولكن لما يحدث بها من فساد فالإمارات فتحت الباب على مصراعيه للفساد والسكر وجميع أنواع الفجور”

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