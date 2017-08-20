أثارت فتوى أصدرها الداعية السعودي عادل الكلباني ردود فعل متباينة عبر وسائل التواصل الاجتماعي، كان أكثرها ساخراً، حيث أفتى بتحريم الخروج من مجموعات تطبيق “واتس آب” العائلية، واعتبرها “قطعاً لصلة الرحم”.

وقال الكلباني في تصريح لموقع “عين اليوم” السعودي: “الخروج من مجموعات العائلة والأرحام الخاصة بالتواصل العائلي والتشاور وتحديد اللقاءات، يعد قطعاً لصلة الرحم، وكما هو معروف شرعاً أن حكم قطيعة الرحم محرم ويعد من كبائر الذنوب”.

وأضاف: “إذا كانت هذه المجموعات للتسلية ونقل المقاطع والنكات فقط، فالخروج منها قد لا يكون قطعاً لصلة الرحم”.

ورأى البعض ممن سخروا من الفتوى أن تلك المجموعات تجلب الضرر والمشاكل أحياناً لذلك يضطرون للخروج منها.