في مفاجأة صادمة، اعترف المستشار في الديوان الملكي السعودي ، بمسؤولية “آل سعود” عن الشاعر الأمير طلال عبد العزيز الرشيد في عام 2003.

 

وقال “القحطاني” في تدوينة له عبر حسابه بموقع التدوين المصغر “تويتر” رصدتها “وطن” قبل أن يعود ويحذفها ويتداولها الناشطون على نطاق كبير: “لمن يحاول أن يصطاد في الماء العكر أود أن أذكر بأن آل سعود جعلوا الجنازة جنازتان جنازة في روضة مهنا وجنازة في الجزائر”.

يشار إلى أن الأمير   من فخذ آل جعفر، وُلِد في مدينة الموصل بالعراق سنة  1962 هو وكاتب ينتمي إلى بيت الإمارة في قبيلة شمر أسرة آل رشيد حكام حائل سابقًا، اتخذ لنفسه لقب” الملتاع”، وأسس مجلة فواصل في 1994م وأسس مجلة البواسل في 2003م قبل وفاته بشهور قليلة، اغتيل في رحلة صيد قرب جبل بوكحيل بولاية الجلفة في الجزائر يوم الجمعة 28 تشرين ثاني/نوفمبر 2003، بعد ان تم سحب لقب منه ومن عائلته.

 

ووفقا للرواية الاكثر شهرة، فإن قصيدة “ياصغير” هي التي تسببت في اغتياله.

 

ويعود سبب نظمه لتلك القصيدة أنه في إحدى الأيام استضافت قناة mbc الشاعر طلال الرشيد، وفي بداية اللقاء قدمت المذيعة الشاعر طلال وهي تقول “رحبوا بالشاعر الأمير طلال الرشيد”، مما جعل مدير القناة ومالكها الشيخ وليد الإبراهيم يتصل على المسؤولين ويخبرهم أن يخبروا المذيعة ان الشاعر طلال ليس بأمير مما جعل المذيعة تضطر للخروج إلى فاصل.

 

وعند العودة للقاء تغيرت لهجة المذيعة تجاه الراحل طلال مخاطبة إياه بلقب “الشيخ طلال”، فاستغرب وعند انتهاء اللقاء أخبرها لماذا حدث ذلك فأخبرته.

 

وردا على ما تعرض له “طلال” قام بنظم قصية “يا صغير” ردا على الشيخ وليد الإبراهيمي قائلا:

 

ياصغير مايكبرني لقــــــــــــــــــــب***ومايصغرني إذا أنكرني صغـــــــــــــير

ماخذينا الصيت من جمع الذهـــــب***ولانسابة شيخ أو قربة وزيـــــــــــــــــر

كاسبينه من هل السيف الحـــــــــدب***الجنايز كان ماجاك النــــــــــــــــــــــــذير

صيتهم نجم على راسه نهــــــــــب***سمعوا الصقهان به وأجهر ضــــــــــرير

في الوفا تاريخ أبيض ينتصــــــــب***لا حكوا بالحق حيين الضميـــــــــــــــــــر

 

ودشن ناشطون هاشتاج حمل وسم #_تعترف_بقتل_الرشيد تفاعلوا خلاله بقوة منتقدين حكم آل سعود, وهذا ما رصدته وطن في الهاشتاج..