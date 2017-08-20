في مفاجأة صادمة، اعترف المستشار في الديوان الملكي السعودي سعود القحطاني، بمسؤولية “آل سعود” عن اغتيال الشاعر الأمير طلال عبد العزيز الرشيد في الجزائر عام 2003.

وقال “القحطاني” في تدوينة له عبر حسابه بموقع التدوين المصغر “تويتر” رصدتها “وطن” قبل أن يعود ويحذفها ويتداولها الناشطون على نطاق كبير: “لمن يحاول أن يصطاد في الماء العكر أود أن أذكر بأن آل سعود جعلوا الجنازة جنازتان جنازة في روضة مهنا وجنازة في الجزائر”.

يشار إلى أن الأمير طلال الرشيد من فخذ آل جعفر، وُلِد في مدينة الموصل بالعراق سنة 1962 هو شاعر وكاتب ينتمي إلى بيت الإمارة في قبيلة شمر أسرة آل رشيد حكام حائل سابقًا، اتخذ لنفسه لقب” الملتاع”، وأسس مجلة فواصل في 1994م وأسس مجلة البواسل في 2003م قبل وفاته بشهور قليلة، اغتيل في رحلة صيد قرب جبل بوكحيل بولاية الجلفة في الجزائر يوم الجمعة 28 تشرين ثاني/نوفمبر 2003، بعد ان تم سحب لقب أمير منه ومن عائلته.

ووفقا للرواية الاكثر شهرة، فإن قصيدة “ياصغير” هي التي تسببت في اغتياله.

ويعود سبب نظمه لتلك القصيدة أنه في إحدى الأيام استضافت قناة mbc الشاعر طلال الرشيد، وفي بداية اللقاء قدمت المذيعة الشاعر طلال وهي تقول “رحبوا بالشاعر الأمير طلال الرشيد”، مما جعل مدير القناة ومالكها الشيخ وليد الإبراهيم يتصل على المسؤولين ويخبرهم أن يخبروا المذيعة ان الشاعر طلال ليس بأمير مما جعل المذيعة تضطر للخروج إلى فاصل.

وعند العودة للقاء تغيرت لهجة المذيعة تجاه الراحل طلال مخاطبة إياه بلقب “الشيخ طلال”، فاستغرب وعند انتهاء اللقاء أخبرها لماذا حدث ذلك فأخبرته.

وردا على ما تعرض له “طلال” قام بنظم قصية “يا صغير” ردا على الشيخ وليد الإبراهيمي قائلا:

ياصغير مايكبرني لقــــــــــــــــــــب***ومايصغرني إذا أنكرني صغـــــــــــــير

ماخذينا الصيت من جمع الذهـــــب***ولانسابة شيخ أو قربة وزيـــــــــــــــــر

كاسبينه من هل السيف الحـــــــــدب***الجنايز كان ماجاك النــــــــــــــــــــــــذير

صيتهم نجم على راسه نهــــــــــب***سمعوا الصقهان به وأجهر ضــــــــــرير

في الوفا تاريخ أبيض ينتصــــــــب***لا حكوا بالحق حيين الضميـــــــــــــــــــر

ودشن ناشطون هاشتاج حمل وسم #السعودية_تعترف_بقتل_الرشيد تفاعلوا خلاله بقوة منتقدين حكم آل سعود, وهذا ما رصدته وطن في الهاشتاج..

من حايل أطلب من الملك سلمان إيقاف سعود القحطاني فوراً وإغلاق حسابه، رحم الله طلال الرشيد و بشر القاتل بالقتل. #السعوديه_تعترف_بقتل_الرشيد — بندر ال علي (@BN1DR) August 20, 2017

رحم الله العم عبدالعزيز المتعب و ولد العم طلال العبدالعزيز كلهما قتلا غدراً و المصيبة إنهم يفتخرون بذلك #السعودية_تعترف_بقتل_الرشيد pic.twitter.com/9K55V0XChU — بدر بن طلال الرشيد (@bintalal82) August 20, 2017

رحم الله تلك الملامح ومن قبله الجنازة ، ما زالو عايشين ومتعلقين في قلوبنا ، ما يمر يوم الا وحنا نتعلم منهم . #السعوديه_تعترف_بقتل_الرشيد — خالد الحجيفي (@Kald45237486) August 21, 2017

#السعوديه_تعترف_بقتل_الرشيد

(ال سعود) الغدر يمشي بدمهم اللهم الطف بالشعب السعودي وانتقم من حكومته الظالمه — نورة حمد (@noorahamad83) August 21, 2017