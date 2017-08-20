لحفظ ماء وجه ولإخفاء “خيبته” بعد فشله الذريع في تشويه صورة قطر وحكومتها، قام سعود القحطاني المستشار بالديوان الملكي السعودي، والقائم على تجنيد خلايا إلكترونية لدعم دول الحصار ضد قطر، ويموله شيطان الإمارات ابن زايد بملايين الريالات، بتدشين هاشتاج جديد تحت عنوان “#تميم_يحاصر_حجاج_قطر” وأوعز إلى صبيانه بنشره وتداوله حتى تصدر الترند العالمي.

وبدأ “القحطاني” بتغريدته التي أوعز بها لصبيانه نشر الهاشتاج الهادف لتشويه صورة قطر والتغطية على فشل دول الحصار، قائلا:”#تميم_يحاصر_حجاج_قطر

صبر جميل يا أهلنا في قطر.المنفذ البري مفتوح. ومطار الأحساء والدمام مفتوح. كما يمكن لكم القدوم للحج من أي مكان بالعالم”

#تميم_يحاصر_حجاج_قطر

صبر جميل يا أهلنا في قطر.المنفذ البري مفتوح. ومطار الأحساء والدمام مفتوح. كما يمكن لكم القدوم للحج من أي مكان بالعالم — سعود القحطاني (@saudq1978) August 20, 2017

وتابع ليزيد من حماسة صبيانه ويروج للهاش:”#تميم_يحاصر_حجاج_قطر هو التريند الثاني في العالم الآن.”

وشن المغردون هجوما عنيفا على مستشار ابن سلمان متهمين إياه بالكذب والتدليس.

وقال السياسي العماني المعروف اسحاق سالم السيابي، ‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏نائب رئيس مجلس الشورى سابقآ:”من يزعم ان الشيخ #تميم_يحاصر_حجاج_قطر فهو مخطيء!

وعليه ان يفهم اولآ لماذا #حصار_قطر و #مقاطعة__قطر

إبعدوا تسهيل اداء الفرائض لأجل السياسة!”

من يزعم ان الشيخ #تميم_يحاصر_حجاج_قطر فهو مخطيء!

وعليه ان يفهم اولآ لماذا #حصار_قطر و #مقاطعة__قطر

إبعدوا تسهيل اداء الفرائض لأجل السياسة! — اسحاق سالم السيابي (@ishaqsiabi) August 20, 2017

وكذلك غرد “RubabaHQ “:”قاعد اشوف كمية ( غباء و تطبيل و حقارة ) في هذا التاق وخصوصا اللي يستخدمون عبارات ولا يعرفون معناها مثل (اخونجي)..قرف!”

#تميم_يحاصر_حجاج_قطر

قاعد اشوف كمية ( غباء و تطبيل و حقارة ) في هذا التاق وخصوصا اللي يستخدمون عبارات ولا يعرفون معناها مثل (اخونجي)..قرف! — ᖇᑌᗷᗩᗷᗩツ (@RubabaHQ) August 20, 2017

وقال “النسر التميمي القطري”:”هل الأمير تميم من منع سفر الحجاج القطريين الى الحج براً وجوًا ومن قام بالتضييق على المعتمرين القطريين

اكذب يادليم اكثر #تميم_يحاصر_حجاج_قطر”

هل الأمير تميم من منع سفر الحجاج القطريين الى الحج براً وجوًا ومن قام بالتضييق على المعتمرين القطريين

اكذب يادليم اكثر #تميم_يحاصر_حجاج_قطر — النسر التميمي القطري (@abdallah4c3) August 20, 2017

وأضاف “ماجد العنزي” ساخرا:”#تميم_يحاصر_حجاج_قطر من كثر ماحاصرها تميم المجد خلاكم تقلدونه بكل شي حتي اركان الحج غيرتوها امر من دحلان بيك ودليم وصار مفتيكم وسيم ”

#تميم_يحاصر_حجاج_قطر من كثر ماحاصرها تميم المجد خلاكم تقلدونه بكل شي حتي اركان الحج غيرتوها امر من دحلان بيك ودليم وصار مفتيكم وسيم 😂😂😂😂😂😂😂 pic.twitter.com/cT3Y7ALGyK — ماجد العنزي (@majedhalanzi_q8) August 20, 2017

ودون “عبد الرحمن بن محمد” عبر الهاشتاج متسائلا:”وسلامة الحجاج من يضمنها؟ وماهي الحملات القطريه المشرفه؟ وكم دوبلوماسي سيدخل السعودية ويتولي أمور الحجاج؟!”

#تميم_يحاصر_حجاج_قطر وسلامة الحجاج من يضمنها؟

وماهي الحملات القطريه المشرفه؟

وكم دوبلوماسي سيدخل السعودية ويتولي أمور الحجاج؟! — عبدالرحمن بن محمد (@Abdulrahman_M_N) August 20, 2017

وكشف المغرد الشهير “مجتهد الإمارات” عن أن لقاء قريبا سيجمع ولي عهد أبو ظبي، محمد بن زايد، والشيخ القطري المقيم بالسعودية عبد الله علي آل ثاني، وذلك استكمالا للمؤامرة التي بدأتها السعودية ضد نظام الحكم في قطر.

وقال “مجتهد الإمارات” في تدوينات له عبر حسابه بموقع التدوين المصغر “تويتر” رصدتها “وطن”:” خاص : هناك لقاء قريب بين محمد بن زايد و عبدالله على آل ثاني تمهيدا للمرحلة القادمة و المؤامرة على نظام الحكم في قطر”.

وكان ولي العهد السعودي محمد بن سلمان قد التقى الشيخ القطري عبدالله علي آل ثاني، في إطار حلقات التآمر على النظام القطري، ليعلن بعد اللقاء بأن الملك سلمان بن عبد العزيز وافق على وساطة “آل ثاني” وأمر بالسماح للحجاج القطريين بالدخول للمملكة عبر المنافذ البرية وإرسال طائرات لمطار حمد الدولة لإحضار الحجاج على نفقة الملك سلمان، وهو الامر الذي رفضه القطريون.

واعتبر محللون بأن لقاء الملك السعودي ونائبه مع الشيخ القطري، يؤكد بما لا يدع مجالا للشك بأن محاولات السعودية لتغيير نظام الحكم في قطر لم تتوقف منذ عام 1997 بعد الكشف عن دورها في الانقلاب الفاشل آنذاك، مشيرين بأنها استغلت الازمة للترويج لـ”آل ثاني” لتحقيق حلمها الذي تسعى لتحقيقه بمساعدة أبو ظبي.