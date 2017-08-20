لحفظ ماء وجه ولإخفاء “خيبته” بعد فشله الذريع في تشويه صورة وحكومتها،  قام سعود القحطاني المستشار بالديوان الملكي السعودي، والقائم على تجنيد خلايا إلكترونية لدعم دول الحصار ضد ، ويموله شيطان ابن زايد بملايين الريالات، بتدشين هاشتاج جديد تحت عنوان “” وأوعز إلى صبيانه بنشره وتداوله حتى تصدر الترند العالمي.

 

وبدأ “القحطاني” بتغريدته التي أوعز بها لصبيانه نشر الهاشتاج الهادف لتشويه صورة قطر والتغطية على فشل دول الحصار، قائلا:”#تميم_يحاصر__قطر

صبر جميل يا أهلنا في قطر.المنفذ البري مفتوح. ومطار الأحساء والدمام مفتوح. كما يمكن لكم القدوم للحج من أي مكان بالعالم”

 

وتابع ليزيد من حماسة صبيانه ويروج للهاش:”#تميم_يحاصر_حجاج_قطر هو التريند الثاني في العالم الآن.”

 

وشن المغردون هجوما عنيفا على مستشار ابن سلمان متهمين إياه بالكذب والتدليس.

 

وقال السياسي العماني المعروف اسحاق سالم السيابي، ‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏نائب رئيس مجلس الشورى سابقآ:”من يزعم ان الشيخ #تميم_يحاصر_حجاج_قطر  فهو مخطيء!

وعليه ان يفهم اولآ لماذا #_قطر و #مقاطعة__قطر

إبعدوا تسهيل اداء الفرائض لأجل السياسة!”

 

وكذلك غرد “RubabaHQ “:”قاعد اشوف كمية ( غباء و تطبيل و حقارة ) في هذا التاق وخصوصا اللي يستخدمون عبارات ولا يعرفون معناها مثل (اخونجي)..قرف!”

وقال “النسر التميمي القطري”:”هل الأمير تميم من منع سفر الحجاج القطريين الى الحج براً وجوًا ومن قام بالتضييق على المعتمرين القطريين

اكذب يادليم اكثر #تميم_يحاصر_حجاج_قطر”

وأضاف “ماجد العنزي” ساخرا:”#تميم_يحاصر_حجاج_قطر من كثر ماحاصرها تميم المجد خلاكم تقلدونه بكل شي حتي اركان الحج غيرتوها امر من دحلان بيك ودليم وصار مفتيكم وسيم ”

 

ودون “عبد الرحمن بن محمد” عبر الهاشتاج متسائلا:”وسلامة الحجاج من يضمنها؟ وماهي الحملات القطريه المشرفه؟ وكم دوبلوماسي سيدخل ويتولي أمور الحجاج؟!”

 

وكشف المغرد الشهير “مجتهد الإمارات” عن أن لقاء قريبا سيجمع ولي عهد ، ، والشيخ القطري المقيم بالسعودية عبد الله علي آل ثاني، وذلك استكمالا للمؤامرة التي بدأتها السعودية ضد نظام الحكم في قطر.

 

وقال “مجتهد الإمارات” في تدوينات له عبر حسابه بموقع التدوين المصغر “تويتر” رصدتها “وطن”:” خاص : هناك لقاء قريب بين محمد بن زايد و عبدالله على آل ثاني تمهيدا للمرحلة القادمة و المؤامرة على نظام الحكم في قطر”.

 

وكان ولي العهد السعودي قد التقى الشيخ القطري عبدالله علي آل ثاني، في إطار حلقات التآمر على النظام القطري، ليعلن بعد اللقاء بأن بن عبد العزيز وافق على وساطة “آل ثاني” وأمر بالسماح للحجاج القطريين بالدخول للمملكة عبر المنافذ البرية وإرسال طائرات لمطار حمد الدولة لإحضار الحجاج على نفقة ، وهو الامر الذي رفضه القطريون.

 

واعتبر محللون بأن لقاء الملك السعودي ونائبه مع الشيخ القطري، يؤكد بما لا يدع مجالا للشك بأن محاولات السعودية لتغيير نظام الحكم في قطر لم تتوقف منذ عام 1997 بعد الكشف عن دورها في الانقلاب الفاشل آنذاك، مشيرين بأنها استغلت الازمة للترويج لـ”آل ثاني” لتحقيق حلمها الذي تسعى لتحقيقه بمساعدة أبو ظبي.