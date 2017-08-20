ردّت النجمة العالمية ريهانا على حبيبها السابق كريس براون الذي كشف أخيراً في فيلمه الوثائقي “Chris Brown: Welcome To My Life”. تفاصيل مروعة حول اعتدائه على المغنية الشهيرة.

وأكدت ريهانا أثناء خروجها مع حبيبها السعودي الحالي حسن جميل من مطعم تشيلترن فايرهوس، أن علاقتهما تزداد رومانسية وعاطفية يوماً بعد يوم.

وشوهد الثنائي واقفين تحت المظلة من شدّة الامطار لحين وصول السيارة، ولبست ريهانا تنورة ضيقة بفتحة أمامية وصندل بكعب عالٍ باللون الذهبي وحقيبة بيضاء.

وكان براون بعد 8 سنوات على انفصاله عن حبيبته السابقة الفنانة ريهانا، خرج عن صمته وتحدث عن شجارهما الكبير قائلاً: “كان قتالاً حقيقياً، وكانت تنزف من فمها، فشعرت أنني وحش”، لافتاً الى أنّها “كرهتني بعد ذلك وحاولت مصالحتها لكنّها لم تعد تثق بي بعد ذلك اليوم”.

وأكّد أنني “لا زلت أحب ريهانا، ولكن كنا سنحارب بعضنا، وهذا ليس جيد على الإطلاق”.بحسب مجلة لها

وكان كريس اعتدى على ريهانا قبل ليلة من حفل توزيع جوائز الغرامي عام 2009، وحُكم عليه بعدم التعرض لها.