استنكر الكاتب القطري المعروف عبدالله العذبة، محاولة السعودية الخبيثة لإظهار أن قطر هي من تمنع مواطنيها من الحج، بإرسال طائرات سعودية لنقل الحجاج من الدوحة، متغافلين أن مثل هذه البعثات بدون دبلوماسيين وإشراف وزارة الأوقاف تعد مغامرة خطرة نحو المجهول.

وقال “العذبة” في تغريدة دونها عبر نافذته الخاصة بـ”تويتر” رصدتها (وطن) وأرفق بها صورة لتغريدات سعود القحطاني عن القائمة السوداء يهدد فيها بقتل وتصفية المعارضين:”لا يمكن لعاقل أن يركب طائرات #السعودية من #قطر ليحج ويلقي بنفسه في المجهول دون وجود بعثة قطرية وبدون دبلوماسيين قطريين وإشراف وزارة الأوقاف”

لا يمكن لعاقل أن يركب طائرات #السعودية من #قطر ليحج ويلقي بنفسه في المجهول دون وجود بعثة قطرية وبدون دبلوماسيين قطريين وإشراف وزارة الأوقاف pic.twitter.com/UFCkSfvzgo — عبدالله العذبة المري (@A_AlAthbah) August 20, 2017

وأعلنت الخطوط الجوية السعودية، الأحد، أن السلطات القطرية لم تسمح لها بعد بالهبوط في الأراضي القطرية لنقل الحجاج القطريين، حسب التسهيلات التي أمر بها العاهل السعودي الملك سلمان بن عبدالعزيز، الأربعاء الماضي، لحجاج قطر.

وقال مدير عام الخطوط الجوية السعودية المهندس صالح الجاسر إنه “تعذّر على الخطوط السعودية حتى الآن جدولة رحلاتها لنقل الحجاج القطريين من مطار حمد الدولي بالدوحة، وذلك لعدم منح السلطات القطرية التصريح للطائرات بالهبوط، على الرغم من مضي عدة أيام منذ تقديم الطلب”، وفقا لما نقلته وكالة الأنباء السعودية الرسمية “واس”