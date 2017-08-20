أثار هاشتاج الذي تصدر قائمة الهاشتاجات في المملكة العربية ، حالة من الجدل الكبير بين رواد موقع التدوين المصغر “تويتر”.

 

وكالعادة، انقسم السعوديين حول الهاشتاج إلى قسمين، حيث دافع عدد من المؤيدين عن العلمانية، مؤكدين بأنها لا تعني الإلحاد ومحاربة الدين، في حين هاجم المعارضين للطرح “العلمانية” معتبرين المناداة بها بأنها محاولة خبيثة لاختراق المجتمع السعودي المحافظ.

في حين جاءت الآراء المعارضة على النحو التالي:”

وكان الكاتب السعودي الشهير، جمال خاشقجي، قد هاجم في مقال له بصحيفة “الحياة” اللندنية، تحت اسم “دكان العلمانية”، ما وصفه بمحاولات كتاب سعوديين إقناع الشارع السعودي بالعلمانية، ونشرهم مقالات حول فضائل العلمانية.

 

وقال “خاشقجي”: “يريد أصحاب دعوات مطالبة الشعب بتطبيق العلمانية أن يزجوا بتلك الأفكار إلى داخل نظام طبيعته وتركيبته لا تتفق معها، بل إن قليلاً منها يمكن أن يفسد المزاج، ويفقد الدولة أهم مقوماتها وركائزها في الحكم”.

 

وتابع قائلًا: “المملكة (دولة إسلامية) في نظامها الأساسي للحكم، الذي يعادل الدستور عند غيرها، وفي تاريخها وأسباب وظروف نشأتها، وأقصى ما تستطيع فعله للحفاظ على كيانها هو أن تجتهد في فقه الإسلام الذي تمضي عليه، أما أن تستبدل (أيديولوجيا) التأسيس والاستمرار والبقاء ببعض من العلمانية فهذه مخاطرة، والغريب أن هذه الدعوة صدرت من أروقة أعطتها أهمية، وأثارت حيرة متلقيها”.