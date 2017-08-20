شنت الإعلامية المصرية المعارضة آيات عرابي، هجوما عنيفا على الممثل المصريّ محمد صبحي، إثر زيارته لمسؤولي النظام السوري في دمشق.

وقالت “عرابي” في منشور دونته عبر نافذتها الرسمية بـ”فيس بوك”:”إلى المجرم محمد صبحي .. اليوم ذكرى مجزرة الكيماوي، لن تنفعك الأموال التي تلقيتها من اجل تلك الزيارة .. أرواح أطفال سوريا ودماء شهداءها وأحجار منازلها في رقبتك”

وتابعت:”لم تفعل سوى أنك شاركت متطوعاً في دماءهم التي يسفكه عصابات النصيرية السورية ومجرمي حزب اللات وايران وروسيا وطيران التحالف .. لم تفعل سوى أنك اضفت دماءً جديدة لدماء مسلمي مصر التي شاركت فيها أيها الأراجوز .. فهنيئاً لك عقاب الله أيها القاتل المجرم”

واختتمت الإعلامية المصرية منشورها بالقول:”يا رب انتقم من محمد صبحي وكل مجرم ذهب إلى سوريا وأذله على رؤوس الأشهاد واصرعهم مصارع السوء”.

وتعرّض الممثل المصريّ محمد صبحي، لهجومٍ حادّ، على إثر زيارته لمسؤولي النظام السوري في دمشق، حيث هاجمه نشطاء على منصات التواصل الإجتماعي مُعتبرين أن الوجه الحقيقي لـ”مدعي الأخلاق والإنسانية والوطنية الزائفة” قد ظهر، واصفينّ إيّاه بأنّه مجرّد “كومبارس”.

وفي أعقاب ذلك الهجوم، وصف “صبحي” منتقدي لقائه بمسؤولين بالنظام السوري ابرزهم مفتي الأسد أحمد بدر الدين حسون، بأنهم “منحطين أخلاقيا”.على حدّ ما قال في منشورٍ له على فيسبوك

وقال في منشوره “الذين تجاوزوا بألفاظهم المنحطة وكذبوا وقالوا إني قابلت أو صافحت الرئيس السوري هو لم يوجه لي الدعوة وأنا لم أقابله.. لي أصدقاء قابلتهم مثل الدكتورة الفاضلة نجاح العطار وهي أديبة ومثقفة وأصدقاء من سنوات وقابلت الصديق الدكتور أحمد حسون مفتي الديار السورية وقابلت السفير المصري هناك محمد ثروت سليم ورافقنا طوال اليومين مدة الرحلة”.