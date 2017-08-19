نفى “علي” نجل الشيخ القطري عبدالله بن علي آل ثاني، أن يكون الحساب الذي تمّ تدشينه باسم والده على موقع “تويتر” يمثل والده بأيّ شكلٍ من الأشكال.

وقال “علي بن عبدالله بن علي آل ثاني” في تغريدةٍ له: “#بيعتي_لتميم .. هذا الحساب لا يمثل ابوي الشيخ عبدالله بن علي بن عبدالله ال ثاني وحسبي الله ونعم الوكيل”.

#بيعتي_لتميم هذا الحساب لا يمثل ابوي الشيخ عبدالله بن علي بن عبدالله ال ثاني وحسبي الله ونعم الوكيل pic.twitter.com/zadVNuj7is — A.A.A.AlThani (@AAA_Althanii) August 18, 2017

الحساب الذي حصل على علامة توثيق من موقع “تويتر” هو باسم الشيخ عبدالله بن علي آل ثاني، الذي التقى الملك سلمان بن عبد العزيز وكذلك نجله ولي العهد محمد بن سلمان وتوسط لحل أزمة الحجاج القطريين.

​وبعد ساعات من تدشين الحساب تابعه ما يزيد عن 227 ألف مستخدم، وبدأ الشيخ عبد الله تغريداته بشكر الملك السعودي سلمان آل سعود وولي عهده محمد بن سلمان, وهو الامر الذي أثار ضجة على مواقع التواصل ورصد وقوف جهات سعودية وراء إدارة الحساب وليس كما يعتقد أن الشيخ القطري وراءه.

وأعلن “علي” ولاءَه لأمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، قائلاً: “#بيعتي_لتميم .. تعلم أبناؤنا منذ الصغر أن الوشايه والكذب هما رذيلتان من أسوء الرذائل”.

#بيعتي_لتميم تعلم أبناؤنا منذ الصغر أن الوشايه والكذب هما رذيلتان من أسوء الرذائل pic.twitter.com/aXqrfPDQA8 — A.A.A.AlThani (@AAA_Althanii) August 19, 2017

وأكد في تغريدةٍ مثبتة “#بيعتي_لتميم على السمع والطاعة في المنشط والمكره”.