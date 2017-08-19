نفى “علي” نجل الشيخ القطري ، أن يكون الحساب الذي تمّ تدشينه باسم والده على موقع “تويتر” يمثل والده بأيّ شكلٍ من الأشكال.

 

وقال “علي بن عبدالله بن علي آل ثاني” في تغريدةٍ له: “#بيعتي_لتميم .. هذا الحساب لا يمثل ابوي الشيخ عبدالله بن علي بن عبدالله ال ثاني وحسبي الله ونعم الوكيل”.

الحساب الذي حصل على علامة توثيق من موقع “تويتر” هو باسم الشيخ عبدالله بن علي آل ثاني، الذي التقى بن عبد العزيز وكذلك نجله ولي العهد وتوسط لحل أزمة الحجاج القطريين.

 

​وبعد ساعات من تدشين الحساب تابعه ما يزيد عن 227 ألف مستخدم، وبدأ الشيخ عبد الله تغريداته بشكر الملك السعودي سلمان آل سعود وولي عهده محمد بن سلمان, وهو الامر الذي أثار ضجة على مواقع التواصل ورصد وقوف جهات سعودية وراء إدارة الحساب وليس كما يعتقد أن الشيخ القطري وراءه.

 

وأعلن “علي” ولاءَه لأمير الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، قائلاً: “#بيعتي_لتميم .. تعلم أبناؤنا منذ الصغر أن الوشايه والكذب هما رذيلتان من أسوء الرذائل”.

 

وأكد في تغريدةٍ مثبتة “#بيعتي_لتميم على السمع والطاعة في المنشط والمكره”.

 