أصيبت زوجةٌ مصريّة بكسور في أنحاء جسدها ونقلت إلى المستشفى، بعد قفزت من شرفة شقتها بالطابق الثالث للهرب خوفاً من الفضيحة، إثرَ كشف زوجها خيانتها له مع عشيقها في غرفة نومه.

وتعود أحداث القصة عندما عاد الزوج إلى المنزل باكراً من عمله كسائق أجرة على غير عادته، حينها تأخرت الزوجة في فتح الباب معللة الأمر بأنها كانت نائمة.

حاولت الزوجة إبقاء زوجها في غرفة الجلوس وإبعاده قدر المستطاع عن غرفة النوم، كي يتمكن عشيقها من الهرب قبل اكتشاف أمره، إلا أن الزوج توجّه إلى غرفة نومه لتغيير ملابسه، ليُصدم باختباء عشيق زوجته داخل خزانة الملابس.

واعترف العشيق أمام النيابة بوجود علاقة تجمعه بالمتهمة، وأنه تعرّف إليها بحكم الجيرة بينهما، لافتاً إلى أنه صعد إلى شقتها في يوم الحادق، وأثناء جلوسه معها فوجئ بزوجها يطرق باب الشقة، فطلبت منه الاختباء فى الخزانة، وأكد أنه لم يمارس الجنس معها.

السيدة قالت إن زوجها تشاجر معها بسبب طفلها وحاول خطفه، ما جعلها تلقى بنفسها من شرفة الشقة.

وأحالت نيابة عين شمس، الزوجة وعشيقها للمحاكمة العاجلة بتهمة “الزنا”.