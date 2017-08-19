اعتبر كبير الباحثين بمعهد “كيتو” دوغلاس باندوا، إنّ الرسائل المسرّبة من من بريد سفير الإمارات في واشنطن يوسف العتيبة، محرجة.

وأضاف “باندوا” في مقابلةٍ ببرنامج “الحصاد” على قناة “الجزيرة”: “لو كنت في حكومة السعودية لم تكن تتمنى أن يشير إليك حليفك بالطريقة التي استعملها السفير”.

كبير الباحثين بمعهد كيتو: رسائل بريد #العتيبة محرجة ولو كنت في حكومة #السعودية لم تكن تتمنى أن يشير إليك حليفك بالطريقة التي استعملها السفير pic.twitter.com/tG7l6R1jVi — قناة الجزيرة (@AJArabic) August 18, 2017

وأظهرت تسريبات جديدة للبريد الإلكتروني للسفير “العتيبة”، سخريته من الطريقة التي يدار بها الحكم في الرياض، حيث نعت القادة السعوديين بألفاظ نابية.

وفي إحدى الرسائل كتب “العتيبة” مخاطبا الكاتب الصحفي في واشنطـن تايمز توم فريدمان، إن أبوظبي حاربت السعوديين لمئتي سنة بسبب الوهابية، وأن الإماراتيين لديهم من “التاريخ السيئ” مع المملكة العربية السعودية أكثر بكثير مما لديهم مع أي جهة أخرى.

ويصرح العتيبة في رسائله بكل وضوح بأن استلام الأمير محمد بن سلمان لولاية العهد يعد فرصة لا تتكرر أمام الإمارات لوضع بصمتها على الجارة الأكبر منها بكثير.