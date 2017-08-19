اعتبر كبير الباحثين بمعهد “كيتو” دوغلاس باندوا، إنّ الرسائل المسرّبة من من بريد سفير في واشنطن ، محرجة.

 

وأضاف “باندوا” في مقابلةٍ ببرنامج “الحصاد” على قناة “”: “لو كنت في حكومة لم تكن تتمنى أن يشير إليك حليفك بالطريقة التي استعملها السفير”.

وأظهرت تسريبات جديدة للبريد الإلكتروني للسفير “العتيبة”، سخريته من الطريقة التي يدار بها الحكم في ، حيث نعت القادة السعوديين بألفاظ نابية.

 

وفي إحدى الرسائل كتب “العتيبة” مخاطبا الكاتب الصحفي في واشنطـن تايمز توم فريدمان، إن أبوظبي حاربت السعوديين لمئتي سنة بسبب الوهابية، وأن الإماراتيين لديهم من “التاريخ السيئ” مع المملكة العربية السعودية أكثر بكثير مما لديهم مع أي جهة أخرى.

 

ويصرح العتيبة في رسائله بكل وضوح بأن استلام الأمير لولاية العهد يعد فرصة لا تتكرر أمام الإمارات لوضع بصمتها على الجارة الأكبر منها بكثير.