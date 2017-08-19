احتلت دولة قطر المرتبة الأولى خليجياً والثانية على مستوى منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في مؤشر “بازل” لمكافحة غسل الأموال ومخاطر تمويل الإرهاب للعام الحالي 2017، فيما جاءت دولة الإمارات في المرتبة الأخيرة خليجياً.

ويتألف مؤشر “بازل” الذي يصدره معهد بازل للحوكمة في سويسرا، ويشمل 149 دولة من 10 درجات حيثُ يمثل الصفر الأقل خطراً والدرجة العاشرة الاكثر خطورة .

ويعمل التصنيف على تقييم مخاطر الدول في مجال غسل الأموال وتمويل الارهاب عبر تقييم مستوى مكافحتها في الدولة، وعوامل اخرى ذات علاقة منها الشفافية المالية ومدى فعالية النظام القضائي في الدولة.

وتصدرت فنلندا الدول التي شملها المؤشر بثلاثِ نقاطٍ وخمسة اجزاء من المئة، متبوعةً بلتوانيا واستونيا، فيما تذيّلت إيران القائمة بـ8 نقاطٍ وستةَ أعشار النقطة، متبوعةً بكلّ من أفغانستان وغينيا بيساو، بينما ظهر السودان ضمن 4 دولٍ حققت تقدماً في إجراءات مكافحة غسل الاموال في حين كانت تونس من أكثر الدول تراجعاً ضمن هذا المؤشر.