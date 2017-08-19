يبدو من تغيير نبرة تغريدات وزير الدولة الإماراتي أنور قرقاش ودعوته لحل الأزمة، أنه قد أخذ الضوء الأخضر من سيده في أبو ظبي لتهدئة الوضع ومحاولة حل الأزمة، بعد فشل دول الحصار الذريع في فرض الوصاية على قطر وتأكدهم من خسارتهم للمعركة أمام قطر وأميرها وشعبها.

وفي تغريدة تدعو للتهدئة على خلاف تصريحاته المثيرة للفتنة دائما، قال “قرقاش” كما رصدت (وطن):”لأن المستجدات والتداعيات خطيرة، ولأن الأزمة مستمرة تهدد بالتوسع والتفاقم، دعوة جديدة وجدية إلى قطر بتغليب العقل و الحكمة لأن المواجهة خاسرة.”

لأن المستجدات والتداعيات خطيرة، ولأن الأزمة مستمرة تهدد بالتوسع والتفاقم، دعوة جديدة وجدية إلى قطر بتغليب العقل و الحكمة لأن المواجهة خاسرة. — د. أنور قرقاش (@AnwarGargash) August 19, 2017

ولم ينسى “قرقاش” أيضا تملق آل سعود كما تعود، حيث أضاف في تغريدة أخرى:” إدارة الملك سلمان وولي عهده لأزمة قطر جمعت بين الصبر والموقف الصلب، وميّزت بين خلاف سياسي مع حكومة تآمرت على الرياض ومسؤوليات دينية وإنسانية”

إدارة الملك سلمان وولي عهده لأزمة قطر جمعت بين الصبر والموقف الصلب،وميّزت بين خلاف سياسي مع حكومة تآمرت على الرياض ومسؤوليات دينية وإنسانية — د. أنور قرقاش (@AnwarGargash) August 19, 2017

واختتم تغريداته قائلا:”ويتضح جليا، أنك، عاجلا أم آجلا، ستعامل كما عاملت جيرانك، فكل بيوتنا من زجاج، سيصبر الجار لكنه لن ينسى التآمر والإساءة حين تبجحت بقرب سقوطه.”

ويتضح جليا، أنك، عاجلا أم آجلا، ستعامل كما عاملت جيرانك، فكل بيوتنا من زجاج، سيصبر الجار لكنه لن ينسى التآمر والإساءة حين تبجحت بقرب سقوطه. — د. أنور قرقاش (@AnwarGargash) August 19, 2017

وتثبت تغريدات “قرقاش” الفشل الذريع الذي ألم بدول الحصار وما يقومون به الآن من محاولات يائسة لحفظ ماء الوجه.