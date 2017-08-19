زعمت صحيفة “لى 360” المغربية عقد العاهل السعودي، الملك سلمان بن عبد العزيز لقاء سري مع جنرال قطري في مدينة “طنجة” المغربية.. وفقا لما نقلته وكالة الأنباء الروسية (سبوتنيك).

ونقلت الصحيفة المغربية عن مصادر وصفتها بالمطلعة والموثوقة قولها إن الملك سلمان التقى بنائب قائد القوات المسلحة القطرية الجنرال، طيب أورال أوغلو في قصر السليمانية بمقر إقامته في منطقة “أجبيلة” في مدينة “طنجة” المغربية.

وكان أمير قطر، قد عين أوغلو، تركي الجنسية، في منصبه يوم 10 يونيو/حزيران الماضي، لمدة 6 أشهر قابلة للتجديد، وتم منحه كافة الاختصاصات والصلاحيات المنوطة بالمنصب قانونا.

وزعمت الصحيفة المغربية أن الجنرال القطري كان مبعوثا من أمير قطر، لعقد مباحثات سرية غير معلن عنها مع العاهل السعودي، استمرت لنحو 40 دقيقة، تناقشا خلالها في تطورات أزمة الخليج.

ووجه خلال اللقاء الجنرال القطري، الشكر للملك سلمان، لإعطائه الأوامر بدخول الحجاج القطريين، عبر منفذ “سلوى” البري، من دون الحصول على تصاريح إلكترونية، بحسب “لى 360”.

وقالت المصادر للصحيفة المغربية، إن اللقاء بقي طي الكتمان، خاصة وأن الجنرال القطري، حضر اللقاء برفقة نائب الاستخبارات السعودي، على متن طائرة سعودية خاصة نزلت إلى مطار طنجة.

وحضر اللقاء، وفقا للصحيفة عدد من الأمراء المقربين من الملك السعودي، ومن بينهم نجليه.

ويقضي العاهل السعودي حاليا عطلة خاصة في مقر إقامته في مدينة طنجة المغربية.