تداول نشطاء موقع المقاطع المصورة الشهير “يوتيوب”، فيديو يظهر هدايا فاخرة دون عليها اسم الملك سلمان بن عبدالعزيز، قالوا إنها مهداة من الملك لطاقم الخدمة النسائي القائم على خدمته أثناء قضاء عطلته بالمغرب.

ويظهر الفيديو المتداول حقائب فاخرة جدا، ظهر بداخلها أثناء فتحها ساعات لماركات عالمية باهظة الثمن، ودون على الحقيبة من الداخل اسم العاهل السعودي الملك سلمان بن عبدالعزيز.

وقامت عدة صحف مغربية بعملية حسابية لرصد إجمالي ما سينفقه الملك السعودي سلمان بن عبد العزيز خلال إجازته في مدينة طنجة بالمغرب الشهر الماضي.

وبحسب ما نشرته صحيفة “الأخبار” المغربية فإن الملك سلمان أقام في قصر يملكه على شاطئ أشقار بمدينة طنجة، إلا أن الوفد المرافق له حجز ما يزيد عن 800 غرفة موزعة على 5 فنادق تصنيف 5 نجوم بالمدينة السياحية.

وتقصت الصحيفة أسعار الفنادق التي أقام فيها الوفد المرافق للملك، فوجدت أن متوسط الأسعار 300 دولار للغرفة في الليلة الواحدة، ما يعني أن تكلفة إيجار الغرف حوالي 240 ألف دولار في الليلة الواحدة.

وبحسب الصحيفة فإن الوفد المرافق للملك استأجر كذلك 170 سيارة خاصة، إيجار الواحدة حوالي 423 دولار في اليوم الواحد، وهو ما يعني أن تكلفة إيجار السيارات يتكلف 72 ألف دولار في اليوم الواحد.

وعليه فإن إجمالي ما سينفقه الملك والوفد المرافق له على الإقامة وإيجار السيارات حوالي 312 ألف دولار في اليوم الواحد، وبحسب عدد من الصحف فإن إجارة الملك ستكون لمدة شهر، وبذلك تكون فاتورة الإجار تقترب من الـ 9 مليون و360 ألف دولار.

وأكدت الصحيفة على أن هذه الملايين لم يضف إليها المصاريف الأخرى للوفد، وأشارت كذلك إلى إن هذه التكاليف ما تتضمن ثمن سيارات سياحية أخرى استأجرها الوفد بتكلفة 158 دولارا يوميا.

وبدأ الملك أجازته في 24 يوليو الماضي، بصحبة وفد كبير من كبار المسؤولين السعوديين.

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